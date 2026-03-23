Κομισιόν: Έρχεται βαρύς «χειμώνας» στην ενέργεια την επόμενη χρονιά!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω της ενεργειακής αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια της αγοράς που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την περίοδο ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και τις προετοιμασίες με συντονισμένο τρόπο και εγκαίρως για τον επόμενο χειμώνα.

Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ παραμένει προστατευμένη σε αυτό το στάδιο λόγω της περιορισμένης εξάρτησης από τις εισαγωγές από αυτήν την περιοχή και τα φορτία LNG που πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ πριν από τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι έγκαιρες και συντονισμένες προετοιμασίες είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί η σωστή αναπλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου για την επόμενη περίοδο θέρμανσης, προσαρμόζοντας στις συνθήκες της αγοράς και εφαρμόζοντας ευελιξία.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen, δήλωσε: «Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σε σύγκριση με το 2022 χάρη στις συλλογικές πολιτικές επιλογές, τις συντονισμένες προσπάθειες διαφοροποίησης και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της εγχώριας ενέργειας. Ωστόσο, η έκθεσή μας στην ασταθή παγκόσμια αγορά είναι σαφής και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε ήδη από τώρα για την προετοιμασία του χειμώνα και ότι το πράττουμε με συντονισμένο τρόπο. Η έναρξη των ενέσεων αποθήκευσης το συντομότερο δυνατό θα μας επέτρεπε να επωφεληθούμε από μια μεγαλύτερη περίοδο ενέσεων και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της αγοράς για να μετριάσουμε την πίεση στις τιμές και να αποφύγουμε την έξαρση στο τέλος του καλοκαιριού. Εν μέσω αυτών των δύσκολων καιρών, είναι ζωτικής σημασίας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας».

Σε επιστολή που απηύθυνε σε όλους τους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι ο Κανονισμός Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου της ΕΕ προσφέρει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην επίτευξη των στόχων πλήρωσης των αποθηκευτικών τους χώρων, ώστε να αντιδρούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτή η ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μείωσης του στόχου πλήρωσης ή της επίτευξής του σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου σε περιόδους που η προσφορά είναι τεταμένη και να αμβλύνει την πίεση στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

