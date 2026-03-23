Κομισιόν: Έρχεται βαρύς «χειμώνας» στην ενέργεια την επόμενη χρονιά!

Καλεί τα κράτη – μέλη της ΕΕ να προετοιμαστούν για το 2026 - 27

23.03.26 , 19:45 Σπάνιο κι όμως συνέβη! Έλυσε τον γρίφο πριν καν ανοίξουν όλα τα γράμματα
23.03.26 , 19:34 Ελβετικό φράγκο: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή αυξάνει το κόστος των δανείων
23.03.26 , 19:32 Κολομβία: Συνετρίβη πολεμικό αεροσκάφος με 110 επιβαίνοντες
23.03.26 , 19:08 Σχολεία: Τι ισχύει για τις απουσίες στις 24 και 25 Μαρτίου
23.03.26 , 18:52 ΜΜΕ Ισραήλ: Η 9η Απριλίου στόχος των ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου
23.03.26 , 18:46 Ιωάννα Τούνη: «Πώς νιώθεις στα 32 σου, όταν έχεις έναν υπέροχο σύντροφο»
23.03.26 , 18:29 Οι 10 πιο ευτυχισμένες χώρες της Ευρώπης για το 2026 – Η θέση της Ελλάδας
23.03.26 , 18:23 Audi F1 Project: Οι αλλαγές στην διοίκηση
23.03.26 , 18:20 Κομισιόν: Έρχεται βαρύς «χειμώνας» στην ενέργεια την επόμενη χρονιά!
23.03.26 , 18:07 Μασάζ, Γυμναστήρια Κι Εστίαση Οι Επιχειρήσεις Των Μελών Του Κυκλώματος
23.03.26 , 18:02 Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
23.03.26 , 17:55 Zeekr 7GT: Παρουσιάστηκε στην Ελλάδα - Τιμές
23.03.26 , 17:52 Νηστεία χωρίς ρίσκο: Τι πρέπει να προσέξεις αν έχεις αναιμία
23.03.26 , 17:48 Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά
23.03.26 , 17:43 Τσαγκαράκης: «Δεν έχει πουλήσει πλαστούς πίνακες»
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Η ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Έκτακτα μέτρα στήριξης: Ποιοι δικαιούνται fuel pass - Δείτε παραδείγματα
Τι θα γίνει με το έκτακτο επίδομα Πάσχα
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Πηγή: φωτογραφία AP
ΕΕ: Έκκληση για μείωση φόρων στο ρεύμα λόγω ενεργειακής κρίσης (βίντεο Euronews)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν προειδοποιεί για δύσκολο χειμώνα στην ενέργεια λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή.
  • Καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν έγκαιρα για την αναγκαία αναπλήρωση αποθηκών φυσικού αερίου.
  • Η ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ είναι προς το παρόν προστατευμένη, αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες.
  • Ο Επίτροπος Ενέργειας τονίζει την ανάγκη για ευελιξία και προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς.
  • Ο Κανονισμός Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για την επίτευξη στόχων πλήρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω της ενεργειακής αναταραχής στη Μέση Ανατολή

Τα 4+1 μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναλυτικά

Λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια της αγοράς που προκύπτει από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την περίοδο ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και τις προετοιμασίες με συντονισμένο τρόπο και εγκαίρως για τον επόμενο χειμώνα.

Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ παραμένει προστατευμένη σε αυτό το στάδιο λόγω της περιορισμένης εξάρτησης από τις εισαγωγές από αυτήν την περιοχή και τα φορτία LNG που πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ πριν από τη σύγκρουση. Ωστόσο, οι έγκαιρες και συντονισμένες προετοιμασίες είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί η σωστή αναπλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου για την επόμενη περίοδο θέρμανσης, προσαρμόζοντας στις συνθήκες της αγοράς και εφαρμόζοντας ευελιξία.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen, δήλωσε: «Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σε σύγκριση με το 2022 χάρη στις συλλογικές πολιτικές επιλογές, τις συντονισμένες προσπάθειες διαφοροποίησης και την επιταχυνόμενη ανάπτυξη της εγχώριας ενέργειας. Ωστόσο, η έκθεσή μας στην ασταθή παγκόσμια αγορά είναι σαφής και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε ήδη από τώρα για την προετοιμασία του χειμώνα και ότι το πράττουμε με συντονισμένο τρόπο. Η έναρξη των ενέσεων αποθήκευσης το συντομότερο δυνατό θα μας επέτρεπε να επωφεληθούμε από μια μεγαλύτερη περίοδο ενέσεων και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της αγοράς για να μετριάσουμε την πίεση στις τιμές και να αποφύγουμε την έξαρση στο τέλος του καλοκαιριού. Εν μέσω αυτών των δύσκολων καιρών, είναι ζωτικής σημασίας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας».

 

Σε επιστολή που απηύθυνε σε όλους τους Υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, ο Επίτροπος υπενθύμισε ότι ο Κανονισμός Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου της ΕΕ προσφέρει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην επίτευξη των στόχων πλήρωσης των αποθηκευτικών τους χώρων, ώστε να αντιδρούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτή η ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μείωσης του στόχου πλήρωσης ή της επίτευξής του σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου σε περιόδους που η προσφορά είναι τεταμένη και να αμβλύνει την πίεση στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

 

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου της ΕΕ.
 

