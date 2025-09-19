Κλιματική αλλαγή: Δεύτερη η Αθήνα σε νεκρούς στην Ευρώπη

Πάνω από 1.100 θάνατοι στην Ισπανία από το τελευταίο κύμα καύσωνα - Βίντεο αρχείου ΕΡΤ

Δεύτερη σε όλη την Ευρώπη είναι η Αθήνα όσον αφορά στην αύξηση των θανάτων λόγω της κλιματικής κρίσης και της ακραίας αύξησης της θερμοκρασίας.

Έρευνα των Imperial College London και London School of Hygiene and Tropical Medicine, κατέγραψε τις επιπτώσεις της αύξηση της θερμοκρασίας σε χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με αυτή, φέτος η Ευρώπη έζησε ένα από τα τέσσερα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί. Ειδικά στην Αθήνα, προκλήθηκαν 630 επιπλέον θάνατοι και συνολικά στην Ελλάδα έχασαν τη ζωή τους 808 άτομα από την κλιματική αλλαγή.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες που διεξήγαγαν την έρευνα, στην Αθήνα, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση, η περιορισμένη παρουσία πράσινων χώρων και η ανεπαρκής επίγνωσης για τις επιπτώσεις του καύσωνα.

Εκτός της Αθήνας, Πάτρα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Καλαμάτα είναι ανάμεσα στις πόλεις που πλήρωσαν βαρύ τίμημα λόγω της κλιματικής κρίσης.

Το 85% των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, ήταν άτομα ηλικίας άνω των 65 χρόνων. Πιο επιρρεπείς σε αυτές τις συνθήκες, είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Κλιματική κρίση: Ο κίνδυνος στην Ευρώπη

Όπως διαπιστώνει η έρευνα, περισσότεροι από 15.000 θάνατοι φέτος το καλοκαίρι στις κύριες πόλεις της Ευρώπης μπορεί να οφείλονταν στην κλιματική αλλαγή.

«Επικεντρωμένη σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις, αυτή η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 68% των 24.400 θανάτων που συνδέθηκαν με τη ζέστη αυτό το καλοκαίρι οφειλόταν στην κλιματική αλλαγή», υπογραμμίζουν οι συντάκτες της έρευνας.

Οι μελετητές συμπεραίνουν πως από 15.013 ως 17.864 θάνατοι το φετινό καλοκαίρι συνδέονται με τη ζέστη και δε θα είχαν συμβεί χωρίς την οφειλόμενη στην κλιματική αλλαγή άνοδο της θερμοκρασίας στις πόλεις αυτές, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν εξάλλου παρά μόλις το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Σημειώνεται πως φέτος ισχυροί καύσωνες σημειώθηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι συντάκτες της μελέτης έφθασαν στο συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή συνέβαλε:

σε περισσότερους από 800 θανάτους στη Ρώμη

περισσότερους από 600 στην Αθήνα

περισσότερους από 400 στο Παρίσι

Ο αντίκτυπος των κυμάτων καύσωνα στην υγεία είναι γνωστός: επιδείνωση των καρδιαγγειακών διαταραχών, αφυδάτωση, διαταραχή του ύπνου.

«Αρκεί οι καύσωνες να είναι κατά 2 ως 4 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστοί για να περάσουν χιλιάδες άνθρωποι από τη ζωή στο θάνατο», υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου ο Γαρύφαλλος Κωνσταντινούδης, ο οποίος συνυπογράφει τη μελέτη, και χαρακτήρισε τους καύσωνες «σιωπηλούς φονιάδες».

Οι αριθμοί αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη την υπέρβαση της θνησιμότητας που παρατηρείται πραγματικά. Από τέτοια δεδομένα οι επιστήμονες καταλήγουν να δώσουν μια σταθερή εκτίμηση για τη θνησιμότητα που συνδέεται με τη ζέστη. Έτσι, το 2023, προκάλεσε στην Ευρώπη περίπου 47.000 θανάτους, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από την επιθεώρηση Nature Medicine το 2024.