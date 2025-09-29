Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

Η νέα κωμική σειρά «Τα Φαντάσματα» έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στο Star και σημείωσε εντυπωσιακή τηλεθέαση, αποδεικνύοντας τη δυναμική της στην prime time ζώνη.

Ορφέας Αυγουστίδης: Τα Φαντάσματα και οι σκέψεις που έκανε μικρός

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, η σειρά κατέγραψε μέσο όρο 18,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, φτάνοντας έως και 20,9% στο τέταρτο 21:45 – 22:00. Στο γενικό σύνολο, η τηλεθέαση διαμορφώθηκε στο 15,5%. 

Έλλη Τρίγγου για τα Φαντάσματα: «Πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο. Το διασκέδασα!»

Δες τα ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ στο StarTv

Η σειρά, βασισμένη στην επιτυχημένη βρετανική παραγωγή του BBC, διασκευασμένη από τον Λευτέρη Παπαπέτρου και σκηνοθετημένη από την Αμαλία Γιαννίκου, συνδυάζει χιούμορ, φαντασία και ελληνική πραγματικότητα. Πρωταγωνιστούν οι Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου, ενώ εννέα φαντάσματα, υποδυόμενα από ηθοποιούς όπως η Ναταλία Τσαλίκη, ο Νίκος Γιαλελής, ο Χάρης Φλέουρας, η Ευαγγελία Καρακατσάνη, ο Άλκης Μπακογιάννης κ.α. προσφέρουν ξεχωριστές ερμηνείες.

To star.gr και η Κατερίνα Καραγιάννη βρέθηκαν στην επίσημη προβολή του πρώτου επεισοδίου και τα... φαντάσματα αποκάλυψαν πολλά για τη σειρά και τους ρόλους τους, ενώ σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί αναφέρθηκαν στο όμορφο κλίμα που υπήρχε στα γυρίσματα.

Ναταλία Τσαλίκη

Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

«Πρόκειται για μία σειρά που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από εμάς και ελπίζω και από εσάς στο μέλλον. Τα Φαντάσματα πιο μετά συμβιώνουν αρμονικά με τους ζωντανούς και αυτός είναι και ο στόχος της σειράς. Να αγαπηθούν. Δεν πιστεύω στα φαντάσματα στην πραγματική ζωή. Δεν θα ήθελα να στοιχειώσω κανέναν. Νιώθω όμορφα με τον εαυτό μου και την εποχή που ζω. Δεν έχω κοινά στοιχεία με την ηρωίδα που ενσαρκώνω. Αλίμονο να είχα κοινά στοιχεία με ένα φάντασμα. Για να έχει λόγο η δουλειά μας, πρέπει  να παίζουμε ρόλους με τους οποίους δεν έχουμε κοινά» είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Τσαλίκη η οποία υποδύεται την Καλλιρόη, ένα φάντασμα Κυρία επί των τιμών.

Άλκης Μπακογιάννης

Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

«Έχουμε ρίξει πολλή δουλειά, ελπίζω να το αγαπήσει ο κόσμος. Περάσαμε υπέροχα. Το όλο πράγμα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Οι συνθήκες, τα εφέ και ό,τι συνέβαινε» είπε αρχικά ο Άλκης και μιλώντας για τον ρόλο του, τον ρομαντικό ποιητή είπε πως και ο ίδιος είναι ρομαντικός τύπος. «Ξέρεις, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είμαι, αλλά αν ρωτήσεις τους δικούς μου, ίσως πουν ότι δεν είμαι.
Αλλά νομίζω ότι είμαι λίγο ρομαντικός με τα πράγματα» είπε.

Νίκος Γιαλελής

Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

Το φάντασμα - πρόσκοπος, κατά κόσμον Νίκος Γιαλελής είπε πως δεν έχει υπάρξει ποτέ πραγματικός πρόσκοπος αλλά του φαίνεται πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Στην ερώτηση ποιον ή τι θα ήθελε να στοιχειώσει αν ήταν φάντασμα, ο Νίκος είπε: «Δε θα ήθελα να μένω σε ένα μέρος, θα ήθελα να ταξιδεύω. Ίσως στοίχειωνα κάποιο μέσο μεταφοράς!».

Xάρης Φλέουρας

Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

Το φάντασμα ταγματάρχης, κατά κόσμον Χάρης Φλέουρας, είπε ότι υποστηρίζει το δίκαιο και το σωστό και λατρεύει την πειθαρχεία. Ο ηθοποιός για πρώτη φορά έχει βασικό ρόλο στην τηλεόραση και λάτρεψε τη συνεργασία αυτή.

Ευαγγελία Καρακατσάνη

Τα Φαντάσματα μάς αποκαλύπτουν ποιους θα ήθελαν να στοιχειώνουν!

Η Ευαγγελία Καρακατσάνη ενσαρκώνει την αθώα Θεοφανία και όπως είπε, στην πραγματική της ζωή, θα ήθελα να στοιχειώσει τη Μετροπόλιταν Όπερα, καθώς είναι κάτι που λάτρευε και δε κατάφερε να συνεχίσει!

