Γνωστή δημοσιογράφος ετοιμάζει νέα εκπομπή και δηλώνει ενθουσιασμένη!

Σε νέα τηλεοπτικά μονοπάτια περπατά η Νίκη Λυμπεράκη με την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» που θα προβάλλεται στο MEGA.

Η παρουσιάστρια μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@star μίλησε για το concept του προγράμματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια εκπομπή γυρισμένη κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς ξενύχτια (σ.σ όπως συμβαίνει με τη «Μεγάλη Εικόνα), με όμορφα ταξίδια και βόλτες στη ζωή πολύ αγαπημένων ανθρώπων.

Η ίδια περιέγραψε το πώς έφτασε να απαντήσει θετικά σε αυτή την πρόταση: «Ήταν κάτι που σε μένα έφτασε ως concept από τη Φρόσω Ράλλη, που είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και μια απίστευτη γυναίκα, οπότε ενθουσιάστηκα άμα τη εμφανίσει».

Παρότι η Νίκη Λυμπεράκη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της και την αγάπη της για τη νέα τηλεοπτική πρόκληση, η οποία συνδυάζει τη ζεστασιά των καθημερινών στιγμών με όμορφα ταξίδια και ανθρώπινες ιστορίες, δε θέλησε να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες γι’ αυτό που θα δούμε στις οθόνες μας.

Η ανακοίνωση του MEGA

Κάθε ζωή έχει τη δική της διαδρομή. Και κάθε διαδρομή αξίζει να ακουστεί.

Μια νέα εκπομπή αφιερωμένη στους ανθρώπους και τις ιστορίες τους έρχεται στο πρόγραμμα του MEGA. Το «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη προσκαλεί το κοινό σε μία αληθινή, βιωματική και βαθιά ανθρώπινη τηλεοπτική εμπειρία.

Κάθε εβδομάδα, η Νίκη Λυμπεράκη συναντά έναν καλεσμένο από τον χώρο των Τεχνών, των Γραμμάτων, της Επιστήμης, του Αθλητισμού. Μέσα από ουσιαστική συζήτηση και προσωπική αφήγηση, ξεδιπλώνεται η πορεία της ζωής του, πέρα από τίτλους, ρόλους και στερεότυπα. Η Νίκη Λυμπεράκη προσεγγίζει τους συνομιλητές της με ουσία, σεβασμό και διεισδυτική ματιά και δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο για συζητήσεις που έχουν βάθος και νόημα. Με λόγο καθαρό και ουσιαστικό, δίνει χώρο στις ιστορίες να ειπωθούν όπως πραγματικά είναι.

Η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» ξεφεύγει από τα όρια μιας κλασικής συνέντευξης. Είναι ένας «χώρος» ειλικρινούς αφήγησης, όπου εμπειρίες, επιλογές και κομβικές στιγμές φωτίζουν τον άνθρωπο πίσω από το όνομα, το έργο και το επίτευγμα. Κάθε επεισόδιο γίνεται μια διαφορετική ιστορία: συγκινητική, αστεία, απρόβλεπτη… αληθινή.

H αυστηρή Νίκη Λυμπεράκη

Η δημοσιογράφος – παρουσιάστρια που παρουσίασε το νέο παιδικό βιβλίου του Κωνσταντίνου Δέδε «Ο καρχαρίνος και τα ψαράκια-ζελεδάκια!» σχολίασε για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον εαυτό της στη δουλειά: «Είμαι μόνο αυστηρή με τον εαυτό μου».

