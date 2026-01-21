Νίκη Λυμπεράκη: Η τρυφερή έκπληξη του γιου της για τα γενέθλιά της

Με μία πολύ τρυφερή και άκρως οικογενειακή στιγμή γιόρτασε τα γενέθλιά της η Νίκη Λυμπεράκη, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Η γνωστή δημοσιογράφος έκλεισε τα 44 της χρόνια και, όπως ήταν φυσικό, η πιο ξεχωριστή ευχή της ημέρας δεν θα μπορούσε να προέλθει από άλλον πέρα από τον γιο της, Πάνο.

Ο μικρός της ζωής της τής ετοίμασε μια πολύχρωμη ζωγραφιά, γεμάτη με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, την οποία συνόδευσε με ένα λιτό αλλά άκρως συγκινητικό μήνυμα: «Χρόνια πολλά μαμά, σε λατρεύω». Η Νίκη Λυμπεράκη, εμφανώς συγκινημένη και περήφανη, δεν έκρυψε τη χαρά της και μοιράστηκε το δώρο του γιου της με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, αποσπώντας δεκάδες σχόλια αγάπης και ευχές.

Νίκη Λυμπεράκη: Μας δείχνει τη ζωγραφιά του γιου της

Η δημοσιογράφος, που όλα αυτά τα χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική της ζωή, δεν συνηθίζει τις υπερβολικές εκθέσεις στα social media. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τον γιο της, κάνει συχνά μικρές εξαιρέσεις, δείχνοντας πόσο σημαντικός ρόλος είναι για εκείνη αυτός της μητρότητας.

Η Νίκη Λυμπεράκη έγινε μαμά τον Αύγουστο του 2020, όταν έφερε στον κόσμο τον Πάνο, καρπό του έρωτά της με τον δικηγόρο και επιχειρηματία Αλέξανδρο Χατζόπουλο. Από τότε, η ζωή της άλλαξε ριζικά, με την ίδια να έχει αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις της πως η μητρότητα τής έδωσε μια νέα οπτική για τα πάντα, επαναπροσδιορίζοντας προτεραιότητες και αξίες.

Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τον απαιτητικό ρόλο της στην ενημέρωση, η Νίκη Λυμπεράκη καταφέρνει να ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στον γιο της. Οι στιγμές που περνά μαζί του είναι για εκείνη ανεκτίμητες και, όπως φαίνεται, αποτελούν την πιο δυνατή πηγή ευτυχίας της.

Τα φετινά της γενέθλια, λοιπόν, μπορεί να μη συνοδεύτηκαν από φαντασμαγορικά πάρτι ή λαμπερές εξόδους, είχαν όμως ό,τι πραγματικά μετρά: αγάπη, αθωότητα και ένα «σ’ αγαπώ» ζωγραφισμένο με παιδικά χρώματα. Και αυτό, όπως φαίνεται, είναι το πιο όμορφο δώρο που θα μπορούσε να ζητήσει.