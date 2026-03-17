Συναγερμός στη Μ. Βρετανία για κρούσματα μηνιγγίτιδας

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω έξαρσης κρουσμάτων μηνιγγίτιδας. Οι αρχές προσπαθούν να περιορίσουν επειγόντως τη διασπορά των κρουσμάτων, ενώ μέχρι στιγμής δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 11 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ πάνω από 2.000 φοιτητές στο Καντέρμπουρι έλαβαν προληπτικά αντιβιοτικά, μετά τον εντοπισμό του «επιθετικού» στελέχους της μηνιγγίτιδας Β, ενώ χθες καταγράφηκαν στο Πανεπιστήμιο του Κεντ εικόνες που θύμιζαν την πανδημία του κορωνοϊού. Φοιτητές με μάσκες σχημάτισαν ουρές, προκειμένου να λάβουν προληπτική αγωγή.

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους υγειονομικούς είναι ότι η συγκεκριμένη γενιά εφήβων και φοιτητών δεν έχουν εμβολιαστεί έναντι του στελέχους MenB, της μηνιγγίτιδας, καθώς το συγκεκριμένο εμβόλιο εντάχθηκε στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού το 2015 και αφορά κυρίως βρέφη και μικρά παιδιά.

Ανησυχία στη Μεγάλη Βρετανία από την έξαρση κρουσμάτων μηνιγγίτιδας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η ραγδαία εξάπλωση της νόσου φαίνεται να συνδέεται με κοινωνικές συναθροίσεις νεαρών ατόμων σε συγκεκριμένο κλαμπ στο Καντέρμπουρι, όπου μοιράστηκαν ηλεκτρονικά τσιγάρα. Αυτό θεωρείται ότι επιτάχυνε τη μετάδοση της νόσου, αφού η μηνιγγίτιδα μεταδίδεται κυρίως μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής.

Κατά τη διαδικασία ιχνηλάτησης των κρουσμάτων οι υπεύθυνοι υγειονομικοί εντόπισαν το Club Chemistry, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η διασπορά της νόσου. Πρόκειται για ένα δημοφιλές στέκι φοιτητών, όπου στις αρχές Μαρτίου έγιναν πολλές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 2.000 άτομα.

Οι αρχές καλούν όλους όσοι βρέθηκαν στο συγκεκριμένο club μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου, να προσέλθουν για προληπτική αγωγή. Παράλληλα συνεχίζεται προσπάθεια εντοπισμού επαφών σε πανεπιστήμια, σχολεία και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Μηνιγγίτιδα: Νεκρή 18χρονη μαθήτρια από μηνιγγίτιδα

Ανάμεσα στα θύματα είναι η 18χρονη Juliette Kenny, μαθήτρια λυκείου στο Faversham, η οποία πέθανε το Σάββατο.

Η 18χρονη Juliette με τους γονείς της

Ο πατέρας της δήλωσε συντετριμμένος, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ το Πανεπιστήμιο του Κεντ ανακοίνωσε ότι μεταφέρει προσωρινά τα μαθήματα και τις εξετάσεις σε διαδικτυακή μορφή.

Η Juliette Kenny

Παράλληλα, αναφορές για ύποπτα περιστατικά έχουν καταγραφεί ακόμη και στο Λονδίνο, γεγονός που προκαλεί επιπλέον ανησυχία, αν και οι αρχές επιμένουν ότι η έξαρση παραμένει προς το παρόν γεωγραφικά περιορισμένη.

Μηνιγγίτιδα: Καθυστερήσεις και πολιτικές αντιδράσεις

Την ίδια ώρα έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες, μεταξύ άλλων και από τη βουλευτή Helen Whately, για καθυστερημένη ενημέρωση του κοινού για τα κρούσματα.

Η ίδια ζήτησε περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη επικοινωνία με γονείς και μαθητές, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός προγράμματος «catch-up» εμβολιασμού για εφήβους και νέους που δεν καλύφθηκαν από το πρόγραμμα του 2015.

Μηνιγγίτιδα: Έκκληση για εμβολιασμό και αυξημένη επαγρύπνηση

Οργανώσεις και ειδικοί ζητούν πλέον ευρύτερη πρόσβαση στο εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας Β, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια νόσο που μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και να αποβεί μοιραία μέσα σε λίγες ώρες.

Οι αρχές στη Βρετανία προσπαθούν να περιορίσουν τη διασπορά κρουσμάτων μηνιγγίτιδας

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια, η πρόσβαση για μεγαλύτερες ηλικίες παραμένει περιορισμένη ή ιδιωτική, με κόστος που φτάνει περίπου τα 220 ευρώ.

Η μηνιγγίτιδα προκαλεί φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου και μπορεί να οδηγήσει σε σηψαιμία, με εξαιρετικά σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η μετάδοση απαιτεί στενή επαφή, όπως φιλί ή κοινή χρήση αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με το στόμα.

Καλούν επίσης το κοινό να είναι σε επαγρύπνηση για συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος, αυχενική δυσκαμψία και ευαισθησία στο φως, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση μπορεί να σώσει ζωές.