Λαχταριστές φλογέρες με τυριά και μέλι

Αν θέλετε να φτιάξετε κάτι που να μπορείτε να το καταναλώσετε και ως κυρίως γεύμα και ως ορεκτικό αυτό που ετοίμασε το πρωί της Τρίτης ο Γιώργος Ρήγας είναι ό, τι πρέπει.

Λαχταριστές φλογέρες με τυριά με μέλι

Ο σεφ έδειξε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star βήμα-βήμα πώς μπορούν να φτιάξουν φλογέρες με τυρί και μέλι.

Υλικά της Συνταγής

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 200 γρ. φέτα

• 200 γρ. κασέρι ή γραβιέρα τριμμένη

• 150 γρ. κρέμα τυρί

• Πιπέρι

• Λίγο θυμάρι ή ρίγανη

• 100 γρ. βούτυρο ή ελαιόλαδο για τα φύλλα

• Μέλι για το σερβίρισμα

• Σουσάμι

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ετοιμάζουμε τη γέμιση Σε μπολ θρυμματίζουμε τη φέτα και προσθέτουμε το κασέρι και την κρέμα τυρί. Βάζουμε λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. 2. Κόβουμε τα φύλλα Παίρνουμε ένα φύλλο κρούστας και το κόβουμε στη μέση κατά μήκος για να έχουμε δύο λωρίδες. 3. Τυλίγουμε τις φλογέρες Αλείφουμε τη λωρίδα με λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο. Βάζουμε μια κουταλιά γέμιση στην άκρη και τυλίγουμε σε ρολό σαν φλογέρα. 4. Ψήσιμο Τις βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα, αλείφουμε λίγο βούτυρο από πάνω και αν θέλουμε ρίχνουμε σουσάμι. Ψήνουμε στους 180°C για περίπου 25 λεπτά μέχρι να γίνουν χρυσαφένιες. 5. Σερβίρισμα Μόλις βγουν από τον φούρνο, ρίχνουμε μέλι από πάνω.

