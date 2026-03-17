Υπόθεση Έμμας Καρυωτάκη: «Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα, ένοχη»

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών η συνοδηγός του αυτοκινήτου που τον Νοέμβριο του 2022 παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα Καρυωτάκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Καμάρας. Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία, με την ποινή που της επιβλήθηκε είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κάθειρξη του 30 ετών σήμερα οδηγού του αυτοκινήτου σε 16,5 έτη. Για τους γονείς της Έμμας, που είχαν υποβάλει εναντίον της νεαρής συνοδηγού, η δικαίωση για παιδί τους είναι μονόδρομος.

«Επιτέλους άκουσα τη λέξη που περίμενα. Ένοχη. Αυτή η κοπέλα είναι ένοχη για το χαμό του παιδιού μου», είπε στις κάμερες έξω από το Δικαστήριο η μητέρα της άτυχης 21χρονης, Κέλλυ Καμπάκη.

«Προφανώς θα γίνει έφεση. Να γίνει και το εφετείο για να οριστικοποιηθεί η ποινή. Μπορεί να μην οδηγούσε αλλά συμμετείχε στο έγκλημα. Κρίθηκε ένοχη κάτι είναι και αυτό. Είναι μια αρχή. Μετά από 3,5 χρόνια κρίθηκε ενοχή. Η ποινή της είναι 2 χρόνια χωρίς αναστολή. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να λογοδοτήσει για ο,τι έχει κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι η 23χρονη κατηγορούμενη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ίδια αρνήθηκε κάθε κατηγορία σε βάρος της.