Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Σε δίκη παραπέμπεται η συνοδηγός του οχήματος που μαζί με τον οδηγό χτύπησαν και εγκατέλειψαν την άτυχη Έμμα Καρυωτάκη στην Καμάρα Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών, ενώ η συνοδηγός μέχρι τώρα είχε απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.

Δυόμισι χρόνια μετά το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην άτυχη Έμμα και τα δάκρυα της μητέρας της δεν έχουν στεγνώσει. Σκέφτεται συνεχώς το αγγελούδι της που χτυπήθηκε από ΙΧ και εγκαταλείφθηκε στην περιοχή της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη. «Το να κυνηγάμε εμείς με το τόσο πόνο που έχουμε και κουβαλάμε να δικαιωθεί το παιδί μας είναι πραγματικά απάνθρωπο».

Ήταν Νοέμβριος του 2022 όταν η μόλις 21 ετών Έμμα διέσχιζε την Εγνατία Οδό στη Θεσσαλονίκη. Ξαφνικά, ένα όχημα που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα τη χτύπησε, έκανε όπισθεν και την ξαναχτύπησε, και στη συνέχεια ο ασυνείδητος οδηγός μαζί με την τότε 19χρονη συνοδηγό, αντί να κατέβουν για βοήθεια, ανέπτυξαν ταχύτητα και εγκατέλειψαν την κοπέλα αιμόφυρτη στην άσφαλτο.

Ο οδηγός καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 16,5 ετών, ενώ η οικογένεια της Έμμα ζητούσε επιπλέον ποινικές ευθύνες και για τη συνοδηγό, την οποία το βούλευμα απάλλαξε από κάθε κατηγορία. Τώρα παραπέμπεται σε δίκη, φέρνοντας την οικογένειά της ένα βήμα πιο κοντά στη δικαίωση της ψυχής του παιδιού τους.

«Θα έπρεπε να είχε καθίσει στο εδώλιο δίπλα στον οδηγό. Αν δηλαδή δεν υπήρχαν τα αποτυπώματα... Με τη διαδικασία αυτή, όπως εξελίχθηκε, πλέον και οι συνοδηγοί μπαίνουν στο κάδρο των ποινικών ευθυνών. Έπεται και συνέχεια σε σχέση με τις νομικές ενέργειες που πρόκειται να κάνουμε, ούτως ώστε να μην μείνει καμία πτυχή της υπόθεσης χωρίς να φωτιστεί πλήρως και χωρίς να αποδοθούν πλήρως όλες οι ποινικές ευθύνες».