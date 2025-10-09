Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Θα πάρω κι εγώ επιδοτήσεις!

Οι αγρότες που διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, εξοργίζονται ακόμα περισσότερο όταν ακούν απερίγραπτα πράγματα στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ενδεικτικό ότι ο νέος αντιπρόεδρος του οργανισμού, αποκάλυψε ότι κι εκείνος θα πάρει επιδοτήσεις!

«Η οικογένειά μου λαμβάνει νόμιμα τις επιδοτήσεις» ανέφερε αρχικά ο προσωρινός Β’ αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καϊμακάμης, για να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος:

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ): Λαμβάνετε επιδοτήσεις; Προσωπικά;

Καϊμακάμης: Έχω κτηνοτροφική επιχείρηση.

Μεϊκόπουλος: Άρα, λαμβάνετε.

Καϊμακάμης: Δεν έχω λάβει... ακόμη.

Με τον νέο κανονισμό που εντάσσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο συγκεκριμένος θα έχει σύγκρουση συμφερόντων και θα πρέπει να παραιτηθεί. Έως τότε θα εισπράττει.

Υπάλληλος που διώκεται: «Δεν υφίσταται σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - ίσως παραβατικές συμπεριφορές»

Η υπεύθυνη ελέγχων για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέππα, που έχει καταγγελθεί για ατασθαλίες και έχει παραπεμφθεί για υπεξαγωγή εγγράφων για παράνομα βοσκοτόπια, τα βρήκε όλα τέλεια!

«Δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές» τόνισε.

Ενόχληση Μάκη Βορίδη για τη στάση του Μαξίμου

Ο Μάκης Βορίδης, ο οποίος χθες αντέκρουσε σημείο προς σημείο τις καταγγελίες του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για το Μέγαρο Μαξίμου.

Όταν ρωτήθηκε το πρωί στο ΟPEN αν θεωρεί ότι τον «σεντράρει» η κυβέρνηση, είπε: «Εξαιρετικό ερώτημα, είμαι σίγουρος ότι θα το απευθύνετε αρμοδίως. Δεν μπορώ να πω εγώ αν με σεντράρει η κυβέρνηση».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όμως, άφησε παράθυρο για πολιτική ευθύνη του Μ.Βορίδη. «Δε νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό που συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και κληρονόμησε ο κ. Βορίδης να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη» δήλωσε κατά το σημερινό briefing ο Παύλος Μαρινάκης.

Βολές στον πρωθυπουργό από την αντιπολίτευση με φόντο τη διαμάχη Βορίδη - Βάρρα

Μετά τις καταγγελίες κατά Βορίδη από τον Βάρρα, ο οποίος τοποθετήθηκε από τον Πρωθυπουργό στην Προεδρία της κυβέρνησης ως σύμβουλος αρμόδιος για αγροτικά θέματα, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς δεν έτυχε να ενημερώσει ποτέ τον κ. Μητσοτάκη για τα κακώς κείμενα του αρματωλού οργανισμού:

«Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν έχει όλες τις ευθύνες ο κυριος Βορίδης. Άρα εχει ευθυνες ο κυριος Βορίδης. Τελικά ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Βορίδη ή με τον σύμβουλό του τον κύριο Βάρρα;» απηύθυνε το ερώτημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

«Θα ήσασταν φίλος του πρωθυπουργού και δε θα τον πιάνατε να του πείτε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από όπου με έδιωξε ο κ. Βορίδης, συμβαίνει αυτό κι αυτό;» διερωτήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε: «Δε θα τρέχετε με αυτά που κάνατε.. θα φύετε με τα ελικόπτερα και δεν θα φτάνουν και τα ελικόπτερα για να φύγετε».

