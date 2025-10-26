Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»

Σφοδρές αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο

Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / neakriti.gr
Επίθεση με αυγά και πέτρες δέχθηκε από κουκουλοφόρους ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επίθεση από πολλούς κουκουλοφόρους δέχθηκε χθες (Σάββατο 26/10) ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδικότερα, την ώρα που απολάμβανε το δείπνο του μαζί με την οικογένειά του αλλά και φίλους οι κουκουλοφόροι πλησίασαν και περικύκλωσαν την επιχείρηση, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του βουλευτή αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δε δίστασαν να πετάξουν αυγά, πέτρες, ξύλα, καρέκλες και τραπέζια.

«Καρφιά» πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ Βάρρα κατά Βορίδη

Ο Μάκης Βορίδης και η παρέα του φυγαδεύτηκαν από το μαγαζί με ασφάλεια. Στο σημείο έφτασε λίγο αργότερα και η ΕΛΑΣ, ενώ στο μαγαζί προκλήθηκαν ζημιές. 

Αστυνομία στο σημείο της επίθεσης / neakriti.gr 

Σύμφωνα με το neakriti.gr, από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά ο μοναδικός άνδρας φύλαξης του Μάκη Βορίδη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο με πολιτικά. Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε λίγο αργότερα. Κατά πληροφορίες, ένα μικρό παιδί από άλλη παρέα φέρεται επίσης να τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο πρώην υπουργός βρίσκεται ακόμα στο Ηράκλειο για προσωπικούς λόγους, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα κίνητρα και τους δράστες της επίθεσης. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οι συσκέψεις στο Μαξίμου που είχε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μάκης Βορίδης: «Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν απρόκλητα»

«Χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς μου επιτέθηκαν χθες απρόκλητα σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου βρίσκομαι σε ιδιωτική επίσκεψη. Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους! Έχω ζήσει έτσι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά μου (ήταν και η 12χρονη κόρη μου εκεί), ούτε τα παιδιά των οικογενειών που συνέτρωγαν στο εστιατόριο, χωρίς καν να είναι στην παρέα μας. Δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία», έγραψε στην ανάρτησή του ο βουλευτής. 

Βορίδης σε Πλεύρη στην παράδοση - παραλαβή: Μοιραζόμαστε κοινές αξίες

Επίθεση στον Μάκη Βορίδη

Έξω από το εστιατόριο που περικύκλωσαν οι κουκουλοφόροι / neakriti.gr 

Νίκος Δένδιας για την επίθεση στον Βορίδη: «Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας»

Δίπλα στον Μάκη Βορίδη στάθηκε, με ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας που καταδίκασε την απαράδεκτη επίθεση. 

«Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας».

Παύλος Μαρινάκης: «Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός» 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε κι αυτός στην επίθεση που δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης. 

«Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί - άγνωστοι» επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού.

Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός.

Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς». 

Και ο Στέλιος Πέτσας έκανε ανάρτηση για το περιστατικό. 

«Με τον Μάκη! Και απέναντι στην πολιτική βία των άκρων που στοχοποιούν όποιον τολμά να εκφράζει κεντροδεξιά πολιτική άποψη», έγραψε συγκεκριμένα.

