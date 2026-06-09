Ο Πέτρος Πολυχρονίδης έδωσε το «παρών» στο εορταστικό reunion που διοργάνωσε γνωστός αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων συνεχούς παρουσίας στα ερτζιανά.

Παλιοί και νέοι παραγωγοί συναντήθηκαν σε γνωστό beach club της παραλιακής, αναβιώνοντας εκπομπές, στιγμές και ιστορίες που σημάδεψαν τις τρεις δεκαετίες λειτουργίας του σταθμού.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο παρουσιαστής του Star, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» και στον Ηλία Σκουλά.

«Εννοείται ότι δίνω το “παρών”, γιατί κάνω τριάντα χρόνια ραδιόφωνο. Τώρα το συνειδητοποίησα, γιατί για μένα ο ΣΠΟΡ FM ήταν το ραδιοφωνικό μου ξεκίνημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσα δήλωσε ο Πέτρος Πολυχρονίδης στην κάμερα του Breakfast@Star

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μίλησε για την επιτυχία που γνωρίζει ο «Τροχός της Τύχης», τον οποίο παρουσιάζει εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ ανακοίνωσε και τη δεύτερη σεζόν του «1% Club», που έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια για τους τηλεθεατές κάθε Κυριακή.

«Κοίταξε τώρα, πόσο χρονών είσαι εσύ;», ρώτησε αρχικά τον δημοσιογράφο. Όταν εκείνος του απάντησε ότι είναι 24 ετών, ο παρουσιαστής σχολίασε με χιούμορ: «Είκοσι τέσσερα; Άρα λοιπόν μπορείς να έρθεις περίπου στα σαράντα σου, για να γιορτάσουμε μαζί και τα τριάντα χρόνια του “Τροχού της Τύχης”».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Νομίζω ότι γενικώς τα project που κάνω με καταλαμβάνουν πλήρως και αφοσιώνομαι σε αυτά. Νιώθω θα το κάνω και με τον “Τροχό της Τύχης” και, μακάρι, και με το “1% Club”, που αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και δεύτερη σεζόν».

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