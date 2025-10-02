Επίθεση με μαχαίρι στο Μάντσεστερ - Τρεις νεκροί & τέσσερις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 2/10 στο Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στην περιοχή Κράμπσολ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, δύο πολίτες είναι νεκροί από την επίθεση και ο δράστης φαίνεται να είναι νεκρός. Ακόμη τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

A third person, a man believed to be the offender, was shot by GMP Firearms Officers and is also believed to be deceased. It cannot currently be confirmed due to safety issues surround suspicious items on his person. The bomb disposal unit has been called and is now at the scene. — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 2, 2025

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ ζήτησε να μην πλησιάζουν την περιοχή, που έχει αποκλειστεί από τις αρχές, ενώ τους καθησύχασε λέγοντας πως ο κίνδυνος φαίνεται να έχει πια περάσει.

Στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα για την περίθαλψη των τραυματιών.

Μάντσεστερ: Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό έξω από συναγωγή στη Middleton Road στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στη Middleton Road, στην περιοχή Κραμπσολ, στις 9:31 π.μ., από πολίτη που δήλωσε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον πεζών και ότι ένας άνδρας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Ένοπλοι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στις 9:34 π.μ., καθώς συνέχιζαν να φτάνουν νέες αναφορές από πολίτες ότι ένας φύλακας ασφαλείας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) κήρυξε την επιχείρηση PLATO και μείζον περιστατικό στις 9:37 π.μ.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν από ένοπλους αστυνομικούς της GMP στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας έχει δεχθεί πυρά και πιστεύεται ότι είναι ο δράστης.

Οι διασώστες έφθασαν στο σημείο στις 9:41 π.μ. και περιθάλπουν πολίτες. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί από το όχημα και από μαχαιριές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, όσο η αστυνομία συνεχίζει να διαχειρίζεται το περιστατικό».