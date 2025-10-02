Επίθεση με μαχαίρι στο Μάντσεστερ - Τρεις νεκροί & τέσσερις τραυματίες

Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται πως είναι και ο δράστης

Κοσμος
Πλάνα από σημείο της επίθεσης στο Μάντσεστερ / Reuters
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 2/10 στο Μάντσεστερ, μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στην περιοχή Κράμπσολ. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, δύο πολίτες είναι νεκροί από την επίθεση και ο δράστης φαίνεται να είναι νεκρός. Ακόμη τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ ζήτησε να μην πλησιάζουν την περιοχή, που έχει αποκλειστεί από τις αρχές, ενώ τους καθησύχασε λέγοντας πως ο κίνδυνος φαίνεται να έχει πια περάσει.

Στο σημείο έσπευσαν και ασθενοφόρα για την περίθαλψη των τραυματιών.

Μάντσεστερ: Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Ανταποκρινόμαστε σε ένα περιστατικό έξω από συναγωγή στη Middleton Road στο Μάντσεστερ. Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στη Middleton Road, στην περιοχή Κραμπσολ, στις 9:31 π.μ., από πολίτη που δήλωσε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται εναντίον πεζών και ότι ένας άνδρας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Ένοπλοι αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στις 9:34 π.μ., καθώς συνέχιζαν να φτάνουν νέες αναφορές από πολίτες ότι ένας φύλακας ασφαλείας είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP) κήρυξε την επιχείρηση PLATO και μείζον περιστατικό στις 9:37 π.μ.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν από ένοπλους αστυνομικούς της GMP στις 9:38 π.μ. Ένας άνδρας έχει δεχθεί πυρά και πιστεύεται ότι είναι ο δράστης.

Οι διασώστες έφθασαν στο σημείο στις 9:41 π.μ. και περιθάλπουν πολίτες. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί από το όχημα και από μαχαιριές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, όσο η αστυνομία συνεχίζει να διαχειρίζεται το περιστατικό».

