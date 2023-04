Αναστάτωση σε πτήση: Γυναίκα χρειαζόταν ιατρική βοήθεια- Τελικά πέθανε

Aναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κορνουάλης έκανε αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από την Τενερίφη με προορισμό το Μάντσεστερ. Μία εκ των επιβατών χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια, η οποία τελικά πέθανε, όπως έκανε γνωστό η αεροπορική εταιρία.

Το αεροπλάνο με την πτήση LS756 εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Newquay της Κορνουάλης, όπου περίμενε ασθενοφόρο.

«Λίγες ώρες μετά την πτήση ένας άνδρας βοηθούσε μια γυναίκα με την οποία ήταν στο μπάνιο. Έμοιαζε να είναι σε κακή κατάσταση» είπε ένας επιβάτης στο Manchester Evening News.

Το πλήρωμα καμπίνας συνομίλησε μαζί τους και κάποια στιγμή χρειάστηκε να ξαπλώσουν τη γυναίκα μπροστά από τις πόρτες, όπου βρίσκονται τα καθίσματα με επιπλέον χώρο, για να της σηκώσουν τα πόδια. Την ρωτούσαν πόσο πονούσε για να μπορέσουν να ενημερώσουν τον πιλότο. Στη συνέχεια, το πλήρωμα εξέδωσε ανακοίνωση μήπως υπήρχε κάποιος γιατρός ανάμεσα στους επιβάτες.

Το προσωπικό του αεροσκάφους έκανε ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα, δίνοντας τις πρώτες βοήθειες.

Το αεροπλάνο ανεφοδιάστηκε με καύσιμα στο αεροδρόμιο της Κορνουάλης, πριν απογειωθεί για άλλη μια φορά και προσγειωθεί τελικά στο Μάντσεστερ γύρω στις 10 το βράδυ.

Well, that was a rollercoaster: just watched flight #LS756 on #Flightradar24 scheduled from Tenerife to Manchester diverting to Newquay after squawking 7700. Descent at 2500fpm. pic.twitter.com/wCDvUGuefN