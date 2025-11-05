Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός

To ρεπορτάζ για το συμβάν με το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πεζούς στη Βρετάνη - Βίντεο ΕΡΤ

Συναγερμός σήμανε στο τουριστικό νησί Île d’Oléron, που βρίσκεται ανοιχτά της Βρετάνης, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δέκα άτομα, κάποια από αυτά σοβαρά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιούνιες, στο X, δύο άτομα νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ce matin, un automobiliste a percuté sur son trajet plusieurs piétons et cyclistes à Saint Pierre d´Oléron et Dolus d’Oléron. Deux victimes sont en urgence absolue et 3 autres personnes blessées. Le mis en cause a été interpellé par les gendarmes. Une enquête est ouverte.

À la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 5, 2025

Ο οδηγός συνελήφθη και, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Fifgaro, τοπικός εισαγγελέας ανέφερε ότι «κατά τη στιγμή της σύλληψής του ο άνδρας φώναξε Αλλάχ Άκμπαρ». Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο ίδιος, πάντως, επεσήμανε ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un homme a FONCÉ à PLUSIEURS REPRISES sur des passants en criant « Allah Akbar » sur l’île d’Oléron.



Un premier bilan fait état de 10 BLESSÉS, dont 2 en URGENCE ABSOLUE. Les secours sont sur place.



L’individu a ensuite tenté de METTRE LE FEU à son… pic.twitter.com/XXG86qYQNT — Bastion (@BastionMediaFR) November 5, 2025

Μέχρι στιγμής πραγματοποιούνται έρευνες και δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο κ. Νιούνιες ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος, κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού.

Alors qu'un automobiliste a foncé sur des passants ce matin, sur l'île d'Oléron, le maire de Saint-Pierre d'Oléron est sous le choc et livre son témoignage dans #MorandiniLive pic.twitter.com/sazUtfKFkX — CNEWS (@CNEWS) November 5, 2025

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», είπε. Η εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο », ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός, είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού δικαίου, όπως κλοπή και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα ανθρώπους σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ’ Ολερόν, Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ’ Ολερόν.