Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος - «Αλλαχού Ακμπάρ» φώναζε ο οδηγός

Πληροφορίες για 10 τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης

05.11.25 , 12:56

To ρεπορτάζ για το συμβάν με το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πεζούς στη Βρετάνη - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στο τουριστικό νησί Île d’Oléron, που βρίσκεται ανοιχτά της Βρετάνης, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον δέκα άτομα, κάποια από αυτά σοβαρά. 

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νιούνιες, στο X, δύο άτομα νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

 

 

Ο οδηγός συνελήφθη και, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Fifgaro, τοπικός εισαγγελέας ανέφερε ότι «κατά τη στιγμή της σύλληψής του ο άνδρας φώναξε Αλλάχ Άκμπαρ». Ωστόσο, το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο ίδιος, πάντως, επεσήμανε ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

 

 

Μέχρι στιγμής πραγματοποιούνται έρευνες και δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο κ. Νιούνιες ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στον τόπο του συμβάντος, κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού.

 

 

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», είπε. Η εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας «δεν εμπλέκεται σε αυτό το στάδιο », ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός, είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού δικαίου, όπως κλοπή και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα ανθρώπους σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ’ Ολερόν, Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ’ Ολερόν.

ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΒΡΕΤΑΝΗ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
