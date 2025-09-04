Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρία παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στο Βερολίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

+++ EIL +++ In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein. https://t.co/eSY4UOffqB — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) September 4, 2025

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1:10 μ.μ. στην οδό Seestrasse, στη διασταύρωση με την οδό Dohnagestell.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία από τα 15 παιδιά που βρίσκονταν εκεί είναι μεταξύ των τραυματιών, δε διατρέχει όμως κίνδυνο η ζωή τους. Ειδικότερα, η Bild αναφέρει πως ένας τραυματιοφορέας τραυματίστηκε σοβαρά.

#Berlin-Wedding: Unter den Opfern sollen viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein, mehrere Kinder leicht. https://t.co/Dor5t4s1gJ pic.twitter.com/dugraW1Shm — Bettina Punkt (@Taykra) September 4, 2025

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου, ενώ η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικού κινήτρου.