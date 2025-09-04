Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρία παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες

Συναγερμός στη Γερμανία

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Martin Meissner)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) στο Βερολίνο, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1:10 μ.μ. στην οδό Seestrasse, στη διασταύρωση με την οδό Dohnagestell.

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Γερμανία

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία από τα 15 παιδιά που βρίσκονταν εκεί είναι μεταξύ των τραυματιών, δε διατρέχει όμως κίνδυνο η ζωή τους. Ειδικότερα, η Bild αναφέρει πως ένας τραυματιοφορέας τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη επί τόπου, ενώ η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικού κινήτρου.

 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
