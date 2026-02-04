Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη

Στο Μαξίμου τα αιτήματα των οδηγών

04.02.26 , 09:10 Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / Σωτήρης Δημητρόπουλος
Χειρόφρενο σήμερα και αύριο στα ταξί - Οι αυτοκινητιστές αντιδρούν στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση / ERT
Συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, η απεργία των οδηγών ταξί με αποτέλεσμα Αθήνα και Θεσσαλονίκη να παραμείνουν χωρίς κανονική λειτουργία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα λόγω της 48ωρης απεργίας που έχει κηρυχθεί από τα συνδικάτα του κλάδου.

Η απεργία, που ξεκίνησε από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης, έχει στόχο να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων που θέτουν οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί. Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν και συγκεντρώσεις, με τους επαγγελματίες να διαδηλώνουν και να πραγματοποιούν πορείες σε κεντρικά σημεία των δύο μεγαλουπόλεων.

Τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύουν οι απεργοί σχετίζονται κυρίως με την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων τους — την οποία θεωρούν βίαιη και χωρίς επαρκείς υποδομές — καθώς και με φορολογικά και ρυθμιστικά θέματα που επηρεάζουν την επαγγελματική τους επιβίωση. Παράλληλα ζητούν σαφές νομικό πλαίσιο για την εργασία τους, την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές πλατφόρμες και τη δυνατότητα πρόσβασης των ταξί με επιβάτες στις λεωφορειολωρίδες.

Στη Θεσσαλονίκη, οι οδηγοί ταξί συμμετέχουν επίσης στην απεργία με συγκεντρώσεις στην Πυλαία και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Οι φορείς του κλάδου προειδοποιούν μάλιστα ότι, αν τα αιτήματά τους δεν ικανοποιηθούν και αν προχωρήσει νομοθετικά το σχετικό σχέδιο για τον κλάδο χωρίς αλλαγές, είναι πιθανό να ακολουθήσουν περισσότερες και εντονότερες απεργιακές δράσεις.

