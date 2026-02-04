Τραγωδία ανοιχτά της Χίου: 15 οι νεκροί μετά το επεισόδιο με διακινητές

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη σύγκρουση σκαφών ανοιχτά της Χίου - Βίντεο Mega

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που σημειώθηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου στη Χίο, όταν σκάφος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό του Λιμενικού Σώματος. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 15, ενώ 26 είναι οι τραυματίες. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμή έχουν ανασυρθεί νεκροί έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Από τους 26 τραυματίες, οι 24 είναι αλλοδαποί και οι δύο στελέχη του Λιμενικού. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατέληξε στα τραύματά της μια γυναίκα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 15. Δεν έχει καταγραφεί θάνατος από πνιγμό.

Κατά την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά, τα οποία νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, κυρίως με ορθοπεδικά τραύματα.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται τέσσερις μετανάστες με σοβαρά τραύματα σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι. Οι τρεις από αυτούς υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ χειρουργήθηκε κι ένας ακόμα τραυματίας με ρήξη σπλήνας και διαφράγματος.

Άλλοι δύο με ρήξη ήπατος και πνευμονοθώρακα, αναμένεται να οδηγηθούν στο χειρουργείο, ενώ ένας ακόμα τραυματίας θα υποβληθεί σε ορθοπεδική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από το ΕΚΑΒ, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δύο έγκυες γυναίκες. Όμως, όπως διαπιστώθηκε τα έμβρυα που κυοφορούσαν είναι νεκρά. Οι ίδιες πάντως νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Στο νοσοκομείο Χίου νοσηλεύονται επίσης δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Πρόκειται για έναν άνδρα με εξάρθρωση ώμου και μία γυναίκα με εγκεφαλική διάσειση. Ο ένας έλαβε εξιτήριο.

Χίος: Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών του Λιμενικού, ιδιωτικού σκάφους με ιδιώτες δύτες και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας. Διασώστες του ΕΚΑΒ με πέντε ασθενοφόρα παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στο τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, συγκρούστηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού, υπό συνθήκες που είναι υπό διερεύνηση.

Από τη σύγκρουση υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί και άνθρωποι κατέληξαν στη θάλασσα. Αρχικές αναφορές για χρήση πυροβολισμών δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές.

Χίος: Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανακοίνωση για το πολύνεκρο περιστατικό με τους μετανάστες στη Χίο εξέδωσε το Λιμενικό στην οποία εξηγεί τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ. Αναλυτικά αναφέρει:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα). Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου. Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό του φουσκωτού περιπολικού σκάφους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), όπου διακρίνεται το σημείο πρόσκρουσης στη δεξιά πλευρά».