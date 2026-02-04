Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια

Η Σοφία Αρβανίτη, μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες, η οποία έχει χαρίσει στο ελληνικό κοινό αξέχαστες επιτυχίες τη δεκαετία του '90, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της. Πώς είναι σήμερα στα 57 της η Σοφία Αρβανίτη;

Πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», σε σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμα στο Θέατρο Coronet και ο φακός την απαθανάτισε να ποζάρει χαμογελαστή

Δείτε φωτογραφίες της Σοφίας Αρβανίτη:

Φωτογραφίες: NDP

Σοφία Αρβανίτη: Τι κάνει σήμερα η δημοφιλής τραγουδίστρια των '90s

Από τις αρχές του 2010, η Σοφία Αρβανίτη παρουσιάζει δίωρη εκπομπή σε διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ πολύ πρόσφατα ορκίστηκε νέα δημοτική σύμβουλος στο Σαρωνικό, αναλαμβάνοντας τα νέα της καθήκοντα με την παράταξη «Ένας Σαρωνικός για Όλους».

Όπως η ίδια δήλωσε: «Από σήμερα ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο. Έρχομαι με τη φωνή μου καθαρή, με δημιουργικότητα, ευαισθησία και διάθεση προσφοράς. Ο πολιτισμός, η καθημερινότητα, οι άνθρωποι αυτού του τόπου αξίζουν να ακούγονται. Και αυτό σκοπεύω να κάνω, να ακούω, να συμμετέχω, να συμβάλλω».

Η απώλεια που της στοίχισε και η σχέση με τη μητέρα της

Η Σοφία Αρβανίτη, είχε αναφερθεί στο παρελθόν στην ηρωική πράξη του αδελφού της στο Μάτι το 2018, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο: «Στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι έσωσε πολλές ζωές ο αδερφός μου. Την ημέρα των γενεθλίων του στις 23 Ιουλίου του 2018, στη φονική πυρκαγιά με πήρε τηλέφωνο, γιατί θα ετοιμαζόμασταν να γιορτάσουμε, μας είπε να μην ξεκινήσουμε με τη μητέρα μου για τη Νέα Μάκρη, γιατί έχει πάρει μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Και έπρεπε να πάρει το σκάφος του να βοηθήσουν να περισυλλέξουν ανθρώπους. Έσωσε 72 ανθρώπους και 7 σκυλάκια. Είχαμε αγωνία γιατί δεν απαντούσε στο κινητό, αλλά οι διασωθέντες μας διαβεβαίωναν ότι είναι καλά και ότι έχει πάει να πάρει κόσμο. Χάθηκαν πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι είχαν έρθει στη συναυλία μου και μου έλεγαν για τον αδερφό μου ότι έσωσε συγγενείς τους. Είναι συγκλονιστικά συναισθήματα».

Όσον αφορά για τη σχέση με τη μητέρα της, είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Το '90 ήμουν δυστυχισμένη, τώρα είμαι ευτυχισμένη, τη τελευταία δεκαετία. Είχα πολλή ανασφάλεια, πίστευα ότι δεν έχω τόσο καλή φωνή ή ότι δεν είμαι αρκετά όμορφη και αδύνατη, όσο οι άλλες τραγουδίστριες. Είχα ανασφάλειες, γιατί είχα μια μάνα που έλεγε "Πώς είσαι έτσι; Βάψου, πάχυνες, αδυνάτισες". Είχα μονίμως αυτό. Δεν μπορούσα να πετύχω τη σωστή ισορροπία και έτσι δεν είχα την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει ένα παιδί για να πατάει κάπου».

Ενώ για τη στάση των γονιών της απέναντι στην επιλογή της να ασχοληθεί με το τραγούδι, είχε αποκαλύψει ότι: «Για τους γονείς μου δεν ήταν ποτέ τιμή να έχει καλλιτεχνικές δραστηριότητες το παιδί. “Πρόσεξε μην σε βγάλουν στο κλαρί”, τέτοιες συζητήσεις έπεφταν στο τραπέζι».

Η Σοφία Αρβανίτη τα τελευταία 21 χρόνια ζει στην Ανάβυσσο και φροντίζει τα περίπου 10 κατοικίδιά της, σκυλάκια και γατάκια.