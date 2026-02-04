Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στα 57 της χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.02.26 , 11:13 Skoda Auto: Τρία ιστορικά ορόσημα το 2026
04.02.26 , 11:05 Ευρωβαρόμετρο: Απογοητευμένοι οι Έλληνες - Τι είναι αυτό που τους ανησυχεί
04.02.26 , 10:53 Τετράγωνο Ερμή- Ουρανού: Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο
04.02.26 , 10:52 Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
04.02.26 , 10:20 Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου
04.02.26 , 10:04 Ξέσπασε ο Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
04.02.26 , 10:02 Γνωστός τραγουδιστής: «Κατέβηκα από το ταξί & ξάπλωσα στον δρόμο»
04.02.26 , 09:59 Στεφανία Γουλιώτη: «Έκανα casting για μια ταινία με τον Brad Pitt»
04.02.26 , 09:57 ΗΠΑ: Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν σκότωσε τη σύζυγό του
04.02.26 , 09:22 TractioN: Καλεσμένος του Κώστα Στεφανή ο Γιώργος Μπόγρης
04.02.26 , 09:13 Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια
04.02.26 , 09:10 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας
04.02.26 , 09:10 Χωρίς ταξί και σήμερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη
04.02.26 , 09:05 Δυναμικό ξεκίνημα για την Opel το 2026: Δείτε τις πωλήσεις
04.02.26 , 09:03 Επώνυμοι που «πάλεψαν» με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Τούνη: Η τεράστια ανθοδέσμη από τον σύντροφό της για την επέτειό τους
Ναταλία Γερμανού: «Λιώνει» στο pilates φορώντας κομψό αθλητικό outfit
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Εθνικό Απολυτήριο: Τι θα ισχύει για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω Καθαράς Δευτέρας
Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Σοφία Αρβανίτη: «Ο αδελφός μου συνέλεξε 72 ανθρώπους από τη θάλασσα στη φωτιά στο Μάτι και 7 σκυλάκια» / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σοφία Αρβανίτη, μια από τις αγαπημένες τραγουδίστριες, η οποία έχει χαρίσει στο ελληνικό κοινό αξέχαστες επιτυχίες τη δεκαετία του '90, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της. Πώς είναι σήμερα στα 57 της η Σοφία Αρβανίτη;

Σοφία Αρβανίτη: Τι απάντησε για τη σχέση της με τον Μιχάλη Ρακιντζή 

Πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», σε σκηνοθεσία του Χάρη Ρώμα στο Θέατρο Coronet και ο φακός την απαθανάτισε να ποζάρει χαμογελαστή

Δείτε φωτογραφίες της Σοφίας Αρβανίτη:

Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια

Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια

Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια

Σοφία Αρβανίτη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η τραγουδίστρια

Φωτογραφίες: NDP

Σοφία Αρβανίτη: Τι κάνει σήμερα η δημοφιλής τραγουδίστρια των '90s

Από τις αρχές του 2010, η Σοφία Αρβανίτη παρουσιάζει δίωρη εκπομπή σε διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, ενώ πολύ πρόσφατα ορκίστηκε νέα δημοτική σύμβουλος στο Σαρωνικό, αναλαμβάνοντας τα νέα της καθήκοντα με την παράταξη «Ένας Σαρωνικός για Όλους».

Σοφία Αρβανίτη: Ο αδελφός της έσωσε 72 ανθρώπους στην πυρκαγιά στο Μάτι

 

 

Όπως η ίδια δήλωσε: «Από σήμερα ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο. Έρχομαι με τη φωνή μου καθαρή, με δημιουργικότητα, ευαισθησία και διάθεση προσφοράς. Ο πολιτισμός, η καθημερινότητα, οι άνθρωποι αυτού του τόπου αξίζουν να ακούγονται. Και αυτό σκοπεύω να κάνω, να ακούω, να συμμετέχω, να συμβάλλω».

Η απώλεια που της στοίχισε και η σχέση με τη μητέρα της

Η Σοφία Αρβανίτη, είχε αναφερθεί στο παρελθόν στην ηρωική πράξη του αδελφού της στο Μάτι το 2018, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο: «Στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι έσωσε πολλές ζωές ο αδερφός μου. Την ημέρα των γενεθλίων του στις 23 Ιουλίου του 2018, στη φονική πυρκαγιά με πήρε τηλέφωνο, γιατί θα ετοιμαζόμασταν να γιορτάσουμε, μας είπε να μην ξεκινήσουμε με τη μητέρα μου για τη Νέα Μάκρη, γιατί έχει πάρει μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Και έπρεπε να πάρει το σκάφος του να βοηθήσουν να περισυλλέξουν ανθρώπους. Έσωσε 72 ανθρώπους και 7 σκυλάκια. Είχαμε αγωνία γιατί δεν απαντούσε στο κινητό, αλλά οι διασωθέντες μας διαβεβαίωναν ότι είναι καλά και ότι έχει πάει να πάρει κόσμο. Χάθηκαν πολλοί άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι είχαν έρθει στη συναυλία μου και μου έλεγαν για τον αδερφό μου ότι έσωσε συγγενείς τους. Είναι συγκλονιστικά συναισθήματα».

 

 

Όσον αφορά για τη σχέση με τη μητέρα της, είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Το '90 ήμουν δυστυχισμένη, τώρα είμαι ευτυχισμένη, τη τελευταία δεκαετία. Είχα πολλή ανασφάλεια, πίστευα ότι δεν έχω τόσο καλή φωνή ή ότι δεν είμαι αρκετά όμορφη και αδύνατη, όσο οι άλλες τραγουδίστριες. Είχα ανασφάλειες, γιατί είχα μια μάνα που έλεγε "Πώς είσαι έτσι; Βάψου, πάχυνες, αδυνάτισες". Είχα μονίμως αυτό. Δεν μπορούσα να πετύχω τη σωστή ισορροπία και έτσι δεν είχα την αυτοπεποίθηση που πρέπει να έχει ένα παιδί για να πατάει κάπου».

Ενώ για τη στάση των γονιών της απέναντι στην επιλογή της να ασχοληθεί με το τραγούδι, είχε αποκαλύψει ότι: «Για τους γονείς μου δεν ήταν ποτέ τιμή να έχει καλλιτεχνικές δραστηριότητες το παιδί. “Πρόσεξε μην σε βγάλουν στο κλαρί”, τέτοιες συζητήσεις έπεφταν στο τραπέζι».

Η Σοφία Αρβανίτη τα τελευταία 21 χρόνια ζει στην Ανάβυσσο και φροντίζει τα περίπου 10 κατοικίδιά της, σκυλάκια και γατάκια. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top