Νικήτας Τσακίρογλου: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη»

Για την κατάσταση υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, μίλησε ο δημοφιλής ηθοποιός, Νικήτας Τσακίρογλου. Η αγαπημένη ηθοποιός έχει διαγνωστεί με ρευματοειδή αρθρίτιδα και τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητά της.

«Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη. Πάει καλά και ευελπιστώ και στον Θεό και τη δύναμη και την ενέργεια που έχει η Χρυσούλα. Αυτό το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο. Θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Ευελπιστώ και παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει», είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου σε θεατρική πρεμιέρα, το 2019/ NDP

«Στο σπίτι είναι. Πάντα στο σπίτι είναι και τη φροντίζουμε. Περνάει αυτή η δυσκολία, θα γίνει καλά όμως. Εγώ και στον Θεό που πιστεύω και πιστεύει και η Χρυσούλα και όλοι μας ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, αυτά είναι δοκιμασίες που τις στέλνει ο Θεός», συμπλήρωσε ο σπουδαίος ηθοποιός.

«Καλά είναι η ψυχολογία της, είναι καλά, έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι στο κρεβάτι. Μετακινείται και στον χώρο μας. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον πάντως κι εσάς και τον κόσμο γιατί είναι πανελλήνιο το ενδιαφέρον για τη Χρυσούλα», είπε, κλείνοντας ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Χρυσούλα Διαβάτη- Νικήτας Τσακίρογλου, το 2014/ NDP

Ο σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη είχε αποκαλύψει τον περασμένο Φεβρουάριο πως η ηθοποιός παρουσίασε κάποιο αυτοάνοσο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Είχε επιστρέψει όμως στο σπίτι της, όπου την παρακολουθούσαν οι γιατροί της και τη φρόντιζαν οι δικοί της άνθρωποι.



