Κακοκαιρία Byron: Συνεχίζονται οι καταιγίδες - 14 περιοχές στο επίκεντρο

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Byron. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει με σφοδρότητα τη χώρα, προκαλώντας σοβαρές δυσκολίες σε πολλές περιοχές. Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε πλημμύρες δρόμων, ενώ στο οδικό δίκτυο σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν, όμως, και τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σήμερα, Παρασκευή, τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες:

Πιερίας Ημαθίας Πέλλας Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης Κιλκίς Θεσσαλία Σποράδες Αττική Εύβοια Κυκλάδες Κρήτη νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα

Συνολικός ημερήσιος υετός από τους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στην Αττική μέχρι και τις 07:00 ώρα Ελλάδας της Παρασκευής 05/12/2025.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 5/12

Για σήμερα Παρασκευή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα), στα Δωδεκάνησα και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι

τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης μετοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 και στη Θράκη τους 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Κιλκίς και Θεσσαλονίκη) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 15 και στη Θράκη έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια -παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νότια τμήματα της δυτικής Πελοπόννησου θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία (κυρίως στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας), τις Σποράδες, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από τις πρωινές ώρες βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατάτόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από Χίο και νοτιότερα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και τις πρωινές ώρες στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα νότια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από δυτικές 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά

διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις και βαθμιαία από βόρειες 4 με

6μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.