Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»

Μια δύσκολη φάση της ζωής της επέλεξε να μοιραστεί δημόσια η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μέσα από ένα προσωπικό και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό βίντεο στα social media, δείχνοντας μια πιο ευάλωτη πλευρά του εαυτού της.

Η ίδια περιέγραψε με ειλικρίνεια την ένταση που βιώνει στην καθημερινότητά της, τονίζοντας πως οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις έχουν πλέον κατακλύσει τον χρόνο της, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για προσωπική φροντίδα: «Είχα μια πάρα πολύ άσχημη μέρα σήμερα και ξεκίνησε από το ξημέρωμα. Τέλος πάντων, πριν λίγο μπήκα σπίτι και κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Δεν έχω καθόλου προσωπικό χρόνο για μένα, να πάω να κάνω γυμναστική, να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις που θέλω, όλο το αναβάλλω, όλο λέω αύριο και αύριο, βάζω προτεραιότητα τη δουλειά, βάζω προτεραιότητα όλους τους υπόλοιπους και δε βάζω προτεραιότητα, στο τέλος της μέρας, εμένα».

Παρότι, όπως λέει, είναι ένας άνθρωπος που διατηρεί συνήθως θετική στάση, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κρύψει την κόπωση και τη συναισθηματική της φόρτιση: «Γενικότερα ξέρεις είμαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος, αλλά σήμερα ήταν μια άσχημη μέρα, μια δύσκολη μέρα. Νιώθω ότι πέρασε μια βδομάδα σε λιγότερο από 24 ώρες. Κάπου ήθελα να πω κι εγώ τον πόνο μου».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι συχνά βάζει σε προτεραιότητα τους άλλους, αφήνοντας πίσω τις δικές της ανάγκες, κάτι που όπως φαίνεται άρχισε να της κοστίζει τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Σαν να μην έφτανε η πίεση της καθημερινότητας, αποκάλυψε πως μέσα σε λίγες μόνο ημέρες αντιμετώπισε και απρόοπτα προβλήματα υγείας, τα οποία την ταλαιπώρησαν έντονα: «Μέσα σε πέντε μέρες χτύπησα το πόδι μου άσχημα, χτύπησα το κεφάλι μου, έπαθα αλλεργικό σοκ (που δεν έχω καμία αλλεργία) και παραμορφώθηκα. Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω».