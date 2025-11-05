Νατάσα Θεοδωρίδου: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τον αδερφό της, Θαλή

Η τραγουδίστρια τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στον αδερφό της

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, με αφορμή τα γενέθλια του αδερφού της, Θαλή Θεοδωρίδη ανέβασε μερικές φωτογραφίες τους στα Instastories της, θέλοντας να του ευχηθεί και δημόσια.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Ο πρώτος γάμος, οι κόρες και τα πρώτα της βήματα

Η ίδια συνόδευσε τις εικόνες με τρυφερές ευχές. «Happy Birthday, σε αγαπώ αδερφούλη μου» έγραψε για τον Θαλή στον οποίο τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία.

Δες τις αναρτήσεις της Νατάσας Θεοδωρίδου:

Θεοδωρίδου

Θεοδωρίδου

Θεοδωρίδου

Ο Θαλής Θεοδωρίδης πέρα από αδελφός της γνωστής τραγουδίστριας έχει πλούσια πορεία στον ελληνικό ποδόσφαιρο, με θητεία σε ομάδες όπως η ΑΕΛ Καλλονής, ο Άρης Λεμεσού, ο Απόλλων Σμύρνης και ο Ηρακλής.

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη της για εκείνον και την οικογένειά τους.

