Κατερίνα Παπουτσάκη: Από Πάσχα... καλοκαίρι στο αγαπημένο της Αγκίστρι!

Ανυπομονεί για το καλοκαίρι η Κατερίνα Παπουτσάκη, για αυτό και ξεκίνησε τα μπάνια της στη θάλασσα. Μάλιστα, δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Η ηθοποιός περνάει τις διακοπές του Πάσχα με τους γιους της μακριά από την Αθήνα. Μέσα από ανάρτηση που έκανε λίγες ώρες πριν από την Ανάσταση, το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έστειλε ευχές στους followers της, ενώ μοιράστηκε κι εικόνες από την καθημερινότητά της στο νησί.





Σε μερικά στιγμιότυπα, η Κατερίνα Παπουτσάκη εμφανίστηκε στη θάλασσα, ξαπλωμένη στην παραλία, ενώ σε άλλες πόζαρε με παρεό. Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Καλή Ανάσταση σε όλους. Να περνάτε όμορφα με αυτούς που αγαπάτε. Το φως των ημερών, ας παραμένει για πάντα στις ψυχές μας. Φιλιά και ευχές σε όλους».

Όπως έγινε γνωστό, εκτός από τη σειρά του Alpha, Άγιος Έρωτας, τηλεοπτικά θα βλέπουμε την Κατερίνα Παπουτσάκη στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1.