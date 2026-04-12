Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων

Συναγερμός σήμανε ανήμερα του Πάσχα στο χωριό Μελισσουργάκι στο Ρέθυμνο, όταν ένα 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων περίπου.
Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν γρήγορα το παιδί. Η Πυροσβεστική έφτασε γρήγορα, ωστόσο δε χρειάστηκε να επέμβει, αφού το παιδί είχε απεγκλωβιστεί.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το παιδί είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.