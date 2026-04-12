Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων

Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του ανήμερα Πάσχα

Ρέθυμνο: 11χρονος Έπεσε Σε Πηγάδι Βάθους Πέντε Μέτρων
  • 11χρονος έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων στο χωριό Μελισσουργάκι στο Ρέθυμνο.
  • Κάτοικοι της περιοχής απεγκλώβισαν γρήγορα το παιδί πριν φτάσει η Πυροσβεστική.
  • Η Πυροσβεστική δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς το παιδί είχε ήδη απεγκλωβιστεί.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.
  • Το παιδί είχε τις αισθήσεις του κατά την απελευθέρωσή του.

Συναγερμός σήμανε ανήμερα του Πάσχα στο χωριό Μελισσουργάκι στο Ρέθυμνο, όταν ένα 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων περίπου. 

Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν γρήγορα το παιδί. Η Πυροσβεστική έφτασε γρήγορα, ωστόσο δε χρειάστηκε να επέμβει, αφού το παιδί είχε απεγκλωβιστεί. 

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το παιδί είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

