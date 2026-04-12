Πάσχα: Γέμισε σούβλες το κέντρο της Αθήνας

Ξεκίνησε το γλέντι στο Μοναστηράκι – Τσίκνα σε όλη την ατμόσφαιρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.04.26 , 11:46 Πάσχα: Γέμισε σούβλες το κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο Μοναστηράκι της Αθήνας στήθηκαν σούβλες από νωρίς το πρωί για το Πάσχα.
  • Οι ψήστες μοιράζουν μεζέδες στους περαστικούς, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα.
  • Πολλοί Αθηναίοι παρέμειναν στην πόλη, απολαμβάνοντας παραδοσιακά πιάτα όπως αρνιά και κοκορέτσια.
  • Οι καταστηματάρχες αναμένουν υψηλές πωλήσεις, με πάνω από 100 αρνιά να ψήνονται.
  • Ο καλός καιρός συμβάλλει στην επιτυχία της γιορτής.

Από νωρίς το πρωί στήθηκαν οι σούβλες στο Μοναστηράκι, άναψαν τα κάρβουνα και οι ψήστες άρχισαν να μοιράζουν μεζέδες στους περαστικούς. 

σούβλες στο Μοναστηράκι 1

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το γλέντι στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε από νωρίς με την τσίκνα να επικρατεί παντού. 

σούβλες στο Μοναστηράκι 2

Μπορεί αρκετοί Αθηναίοι να εξόρμησαν εις τας εξοχάς, ωστόσο όσοι έμειναν, ντόπιοι και τουρίστες θα μπορέσουν να απολαύσουν το παραδοσιακά Πάσχα στην Αθήνα, με σούβλες με αρνιά, κατσίκια και κοκορέτσια να έχουν γεμίσει την πλατεία Μοναστηρακίου. 

Οι καταστηματάρχες στην περιοχή αναμένεται να κάνουν σήμερα «χρυσές δουλειές», με πάνω από 100 αρνιά να ψήνονται ήδη στις σούβλες. 

σούβλες στο Μοναστηράκι 3

Ευτυχώς ο καιρός είναι σύμμαχος, η θερμοκρασία έχει ανέβει και ο ήλιος διευκολύνει τους ψήστες στο έργο τους. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑ
 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
 |
ΣΟΥΒΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top