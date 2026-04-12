Πάσχα: Γέμισε σούβλες το κέντρο της Αθήνας

Από νωρίς το πρωί στήθηκαν οι σούβλες στο Μοναστηράκι, άναψαν τα κάρβουνα και οι ψήστες άρχισαν να μοιράζουν μεζέδες στους περαστικούς.
Καιρός Πάσχα: Με ηλιοφάνεια και ζέστη το σούβλισμα του οβελία
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το γλέντι στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε από νωρίς με την τσίκνα να επικρατεί παντού.
Μπορεί αρκετοί Αθηναίοι να εξόρμησαν εις τας εξοχάς, ωστόσο όσοι έμειναν, ντόπιοι και τουρίστες θα μπορέσουν να απολαύσουν το παραδοσιακά Πάσχα στην Αθήνα, με σούβλες με αρνιά, κατσίκια και κοκορέτσια να έχουν γεμίσει την πλατεία Μοναστηρακίου.
Οι καταστηματάρχες στην περιοχή αναμένεται να κάνουν σήμερα «χρυσές δουλειές», με πάνω από 100 αρνιά να ψήνονται ήδη στις σούβλες.
Ευτυχώς ο καιρός είναι σύμμαχος, η θερμοκρασία έχει ανέβει και ο ήλιος διευκολύνει τους ψήστες στο έργο τους.