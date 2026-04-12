«Χριστό Ανέστη»: Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Ανάστασης

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ακολουθία της Ανάστασης τελέστηκε με λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα, με χιλιάδες πιστούς να ψάλλουν το "Χριστός Ανέστη".
  • Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος χοροστάτησε στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, μεταφέροντας μήνυμα ελπίδας και ειρήνης.
  • Το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα, με πιστούς να το παραλαμβάνουν και να το μεταφέρουν στα σπίτια τους.
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρακολούθησε την Ακολουθία στη Σύρο, τονίζοντας το λυτρωτικό μήνυμα της Ανάστασης.
  • Στη Θεσσαλονίκη, οι εκκλησίες πλημμύρισαν από πιστούς, με το "Χριστός Ανέστη" να αντηχεί σε όλη την πόλη.

Με λαμπρότητα και σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε σε όλητη χώρα η Ακολουθία της Αναστάσεως, με χιλιάδες πιστούς να ψάλλουν το «Χριστός Ανέστη».

«Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός

Στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών στην τελετή χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Λίγο μετά τις 19:30 το Άγιο Φως έφτασε στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα και ακολούθησε πανηγυρική δοξολογία στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, όπου πλήθος πιστών έσπευσε για να παραλάβει το Άγιο Φως και να το μεταφέρει στα σπίτια του. 

ανάσταση 2026 1

Ανάσταση: Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για ελπίδα και ειρήνη σε όλον τον κόσμο. 

ανάσταση 2026 2

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας πλαισιώθηκε από τους επισκόπους Ευρίπου Χρυσόστομο και Ταλαντίου Θεολόγο.

Μεγάλο Σάββατο: Έσπασαν και φέτος οι μπότηδες στην Κέρκυρα

Το αναστάσιμο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου ανέγνωσε ο προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών, π. Θωμάς Συνοδινός.

«Η αγωνία για το μέλλον γίνεται συχνά σιωπηλή κραυγή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη… Μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα, ο άνθρωπος αναζητεί πάλι σημεία προσανατολισμού· αναζητεί κάτι σταθερό, κάτι αληθινό, κάτι που να δίδει νόημα και ελπίδα. Και εκεί ακριβώς επανέρχονται τα σύμβολα, όχι ως απλά σχήματα ή ιστορικά κατάλοιπα, αλλά ως ζωντανές μαρτυρίες νοήματος και ζωής», επισημαίνει στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος.

ανάσταση 2026 3

Υπογράμμισε επίσης ότι το σύμβολο δεν είναι κλειστό στον εαυτό του, αλλά δείχνει πέρα από το ορατό, ενώ ενώνει το παρόν με τη μνήμη και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον.

Χίος: Η πρώτη Ανάσταση με τον «ιπτάμενο» ιερέα - Έραινε με δάφνες τον Ναό

«Το σύμβολο δεν είναι ποτέ κλειστό στον εαυτό του· πάντοτε δείχνει πέρα από το ορατό. Ενώνει το παρόν με το βάθος της μνήμης και στηρίζει την πορεία του ανθρώπου προς το μέλλον. Όταν όμως αποκοπεί από την αλήθεια που φέρει, όταν χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή ως μέσον επιβολής, τότε χάνει την δύναμή του και παραμορφώνεται», τόνισε.

ανάσταση 2026 4

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τόνισε ότι για την Εκκλησία τα σύμβολα δεν αποτελούν ιδεολογικά εμβλήματα, αλλά φορείς ζωής.

«Το βαθύτερο νόημα του Σταυρού δεν είναι η δύναμη, αλλά η θυσιαστική του αγάπη. Γι' αυτό και ο Σταυρός, το Άγιο Φως, η Ανάσταση δεν επιβάλλονται, αλλά προσκαλούν. Δεν χωρίζουν, αλλά ανοίγουν δρόμο κοινωνίας», ανέφερε.

Έθιμα του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα - Βασικά στοιχεία οι θόρυβοι και το φως!

Απευθυνόμενος σε όσους βιώνουν φόβο και αβεβαιότητα, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας υπογράμμισε ότι η πίστη προσφέρει ελπίδα και σταθερότητα.

«Το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, η βία δεν μπορεί να καταργήσει την αγάπη, καμία σύγκρουση δεν μπορεί να σβήσει το Φως που ανατέλλει από τον Τάφο και να επισκιάσει το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού και η αληθινή ασφάλεια του ανθρώπου εδράζεται στην βεβαιότητα ότι ο Θεός παραμένει παρών μέσα στην ιστορία», σημείωσε.

ανάσταση 2026 5

Κλείνοντας, κάλεσε τους πιστούς να διαφυλάξουν τα σύμβολα της πίστης ως γέφυρες ελπίδας και συμφιλίωσης.

«Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τα σύμβολά μας ως γέφυρες ελπίδος, νοήματος και συμφιλίωσης, γενόμενοι και εμείς φορείς του φωτός και της ειρήνης, δηλαδή της Ανάστασης, όπου κι αν βρισκόμαστε», επισημαίνει, ευχόμενος «η χάρις του Αναστάντος Κυρίου να στηρίζει τις καρδιές σας, να διαλύει τον φόβο και να χαρίζει ειρήνη στον κόσμο και στην ύπαρξη του καθενός μας», τόνισε.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

ανάσταση 2026 6

Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής, ακαδημαϊκοί και πλήθος πιστών.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η Ανάσταση είναι πέρασμα από το σκοτάδι στο φως»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου και την κόρη τους Μάγδα, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.

Σε δήλωση του ο κ. Τασούλας ανέφερε:

ανάσταση 2026 7

«Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Και σήμερα, τώρα, γιορτάζουμε αυτό ακριβώς: το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία και τον θρήνο στη χαρά.

Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό που μας περιβάλλει, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό!

Και μια τέτοια στιγμή που ακούγεται χαρμόσυνα το Χριστός Ανέστη σ’ όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό,ευχόμαστε η νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου, να γίνει και νίκη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας στον σημερινό εμπερίστατο και ταραγμένο κόσμο!»

Με κατάνυξη το «Χριστός Ανέστη» σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Ανάσταση του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες πιστούς να κατακλύζουν τους ναούς της πόλης για να τιμήσουν τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας.

ανάσταση 2026 8

Σε κάθε γειτονιά της πόλης οι εκκλησίες πλημμύρισαν από ανθρώπους κάθε ηλικίας, με λαμπάδες στα χέρια, για να υποδεχθούν το 'Αγιο Φως, που έφτασε από τα Ιεροσόλυμα με ειδική πτήση στην Αθήνα και από εκεί λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου πολλοί πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να το λάβουν πρώτοι.

Με το άκουσμα του «Δεύτε λάβετε φως», οι φλόγες άρχισαν να μεταδίδονται από κερί σε κερί, φωτίζοντας τα πρόσωπα των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε σε όλη την πόλη, συνοδευόμενο από αγκαλιές, φιλιά, την ανταλλαγή ευχών και το παραδοσιακό τσούγκρισμα κόκκινων αυγών.

