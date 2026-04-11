«Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός

Με κατάνυξη πραγματοποιήθηκε και φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Σε πανηγυρικό κλίμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στους πιστούς που βρέθηκαν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στον Πανάγιο Τάφο για να παρακολουθήσουν την τελετή.

Εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας 33 λαμπάδες, όπως προστάζει το τελετουργικό, μία για κάθε έτος του Χριστού στη Γη, με το συγκεντρωμένο πλήθος να σπεύδει να λάβει το ανέσπερο φως και τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικά βραχιολάκια που κατανεμήθηκαν ισάριθμα στις τέσσερις θρησκευτικές κοινότητες των Ορθοδόξων, τον Κοπτών, των Αρμενίων και των Σύρων.

Σύμφωνα με το τελετουργικό που τηρείται απαρεγκλίτως κάθε χρόνο, ο πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, μπήκε στο Ιερό Κουβούκλιο για την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Σημειώνεται ότι για την τελετή ο Πατριάρχης έβγαλε την αρχιερατική στολή του και έμεινε μόνο με το λευκό στιχάριο. Πήρε τους σβηστούς πυρσούς και μπήκε στο Ιερό Κουβούκλιο, όπου όλα ήταν σβηστά.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, βγήκε κρατώντας στα χέρια του 33 λαμπάδες όσες και τα χρόνια του Ιησού και μεταλαμπάδευσε το Άγιο Φως στους παρισταμένους μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα, ενώ οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως χτυπούσαν, μεταδίδοντας στο χαρμόσυνο νέο.

Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως σε όλη την Ελλάδα

Για την παραλαβή του Αγίου Φωτός βρίσκεται ήδη στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο.

Αμέσως με την ολοκλήρωση της τελετής αφής από τον Πατριάρχη, η ελληνική αποστολή κατευθύνθηκε στο Πατριαρχείο για την παράδοση του Αγίου Φωτός.

Στη συνέχεια η ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί οδικώς στο Τελ Αβίβ προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα.

Κατά την άφιξη την Αθήνα, η οποία υπολογίζεται γύρω στις 19:00 το απόγευμα σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο, αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποδώσουν τιμές αρχηγού Κράτους στο Άγιο Φως, ενώ αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος θα το παραλάβει.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα, έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο για τη μεταφορά τόσο από αέρος, όσο κι από ξηράς του Αγίου Φωτός σε κάθε γωνιά της χώρας.

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και της Skyexpress.

Το πρόγραμμα πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα - Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 - 20:50

Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 - 21:05

Αθήνα - Ιωάννινα Α3 166 20:10 - 21:25

Αθήνα - Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:15

Αθήνα - Λήμνος Α3 266 19:50 - 20:50

Αθήνα - Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:30

Σάμος - Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 - 21:30

Αθήνα - Χίος Α3 278 20:35 - 21:25

Αθήνα - Καβάλα Α3 154 20:00 - 21:15

Αθήνα - Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:40

Βόλος - Κεφαλονιά "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 21:00 - 21:50