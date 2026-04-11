«Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός

2.750 άτομα μπήκαν στο Ναό της Αναστάσεως

11.04.26 , 16:00 Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της
11.04.26 , 15:56 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
11.04.26 , 15:47 Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο
11.04.26 , 15:34 Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
11.04.26 , 15:23 Πάσχα 2026: Τι να φορέσω από την Ανάσταση μέχρι το γιορτινό τραπέζι
11.04.26 , 15:19 Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle
11.04.26 , 15:12 Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά
11.04.26 , 15:08 «Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός
11.04.26 , 14:47 Ο Scooby Doo! Συναντά το Δειλό Σκυλί σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
11.04.26 , 14:32 Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
11.04.26 , 14:17 Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;
11.04.26 , 13:58 Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
11.04.26 , 13:46 Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
11.04.26 , 13:43 Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο
11.04.26 , 13:12 Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 11.04.26, 14:53
  • Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός πραγματοποιήθηκε με κατάνυξη στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου.
  • Ο Πατριάρχης κρατούσε 33 λαμπάδες, μία για κάθε έτος του Χριστού, και μετέφερε το Άγιο Φως στους πιστούς.
  • Η είσοδος στην τελετή περιορίστηκε σε 2.750 άτομα λόγω αυξημένων μέτρων ασφαλείας.
  • Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, θα μεταφέρει το Άγιο Φως στην Ελλάδα.
  • Ειδικές πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Με κατάνυξη πραγματοποιήθηκε και φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Σε πανηγυρικό κλίμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στους πιστούς που βρέθηκαν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στον Πανάγιο Τάφο για να παρακολουθήσουν την τελετή. 

Άγιο Φως: Τι ώρα θα φτάσει στην Ελλάδα

Εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας 33 λαμπάδες, όπως προστάζει το τελετουργικό, μία για κάθε έτος του Χριστού στη Γη, με το συγκεντρωμένο πλήθος να σπεύδει να λάβει το ανέσπερο φως και τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικά βραχιολάκια που κατανεμήθηκαν ισάριθμα στις τέσσερις θρησκευτικές κοινότητες των Ορθοδόξων, τον Κοπτών, των Αρμενίων και των Σύρων. 

Σύμφωνα με το τελετουργικό που τηρείται απαρεγκλίτως κάθε χρόνο, ο πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος, μπήκε στο Ιερό Κουβούκλιο για την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα;

Σημειώνεται ότι για την τελετή ο Πατριάρχης έβγαλε την αρχιερατική στολή του και έμεινε μόνο με το λευκό στιχάριο. Πήρε τους σβηστούς πυρσούς και μπήκε στο Ιερό Κουβούκλιο, όπου όλα ήταν σβηστά.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, βγήκε κρατώντας στα χέρια του 33 λαμπάδες όσες και τα χρόνια του Ιησού και μεταλαμπάδευσε το Άγιο Φως στους παρισταμένους μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης στην ανθρωπότητα, ενώ οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως χτυπούσαν, μεταδίδοντας στο χαρμόσυνο νέο.

Πώς θα φτάσει το Άγιο Φως σε όλη την Ελλάδα

Για την παραλαβή του Αγίου Φωτός βρίσκεται ήδη στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο.

Άγιο Φως: Πώς θα έρθει στην Ελλάδα; Τα τρία σενάρια

Αμέσως με την ολοκλήρωση της τελετής αφής από τον Πατριάρχη, η ελληνική αποστολή κατευθύνθηκε στο Πατριαρχείο για την παράδοση του Αγίου Φωτός.

Στη συνέχεια η ελληνική αντιπροσωπεία θα μεταβεί οδικώς στο Τελ Αβίβ προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα.

Κατά την άφιξη την Αθήνα, η οποία υπολογίζεται γύρω στις 19:00 το απόγευμα σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο, αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποδώσουν τιμές αρχηγού Κράτους στο Άγιο Φως, ενώ αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος θα το παραλάβει.

Από το σημείο εκείνο και έπειτα, έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο για τη μεταφορά τόσο από αέρος, όσο κι από ξηράς του Αγίου Φωτός σε κάθε γωνιά της χώρας.

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και της Skyexpress.

Το πρόγραμμα πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Αθήνα - Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 - 20:50
  • Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 - 21:05
  • Αθήνα - Ιωάννινα Α3 166 20:10 - 21:25
  • Αθήνα - Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:15
  • Αθήνα - Λήμνος Α3 266 19:50 - 20:50
  • Αθήνα - Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:30
  • Σάμος - Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 - 21:30
  • Αθήνα - Χίος Α3 278 20:35 - 21:25
  • Αθήνα - Καβάλα Α3 154 20:00 - 21:15
  • Αθήνα - Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:40
  • Βόλος - Κεφαλονιά "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 21:00 - 21:50
