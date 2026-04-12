Καιρός Πάσχα: Με ηλιοφάνεια και ζέστη το σούβλισμα του οβελία

Με σύμμαχο τον καλό καιρό θα γιορτάσουν σήμερα το Πάσχα οι Έλληνες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία αναμένεται να γίνει με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, κάνοντάς μας τη χάρη για γλέντι μέχρι το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, λίγες νεφώσεις αναμένονται κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Νωρίς το πρωί, σε περιοχές του Ιονίου και της ηπειρωτικής χώρας, η ορατότητα θα είναι λίγο περιορισμένη, οπότε χρειάζεται προσοχή για όσους θα είναι στον δρόμο.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ήπιοι. Στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 6. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα κινηθεί σε λογικές για την εποχή τιμές. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19, ενώ στα δυτικά και τα νότια μπορεί να δούμε ακόμα και 20 με 21 βαθμούς, ιδανικά για την ημέρα.

Καιρός Πάσχα: Αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 5 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια και νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά, όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και στα δυτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη του Πάσχα

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία και από τα νότια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.