Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 13/4/2026 - 19/4/2025

Αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα κι αρκετές εναλλαγές στα ερωτικά, με μπερδεμένα μηνύματα, μεγάλες προσδοκίες κι εύκολες παρεξηγήσεις. Παρ’ όλα αυτά, από την αρχή αξίζει να τονιστεί ότι μέσα σε αυτό το έντονο σκηνικό υπάρχουν και βοηθητικές όψεις που λειτουργούν εξισορροπητικά και βελτιώνουν αισθητά το χαοτικό τοπίο.

Στις 13/04/2026, η σύνοδος Άρη-Ποσειδώνα στον Κριό δημιουργεί ένα θολό αλλά φορτισμένο κλίμα. Από τη μία μπορεί να υπάρξει έντονος ρομαντισμός και συναίσθημα ή να ζείτε μια κατάσταση που σας έλκει χωρίς όμως να έχετε ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης. Από την άλλη, χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε αυταπάτες, εξιδανίκευση ή σε άτομα που δε δείχνουν καθαρά τι θέλουν. Είναι εύκολο να μπερδευτούν τα όρια, να ειπωθούν πράγματα χωρίς ουσία ή να επενδύσετε σε κάτι που δεν έχει βάση, ιδιαίτερα αν ανήκετε στα παρορμητικά ζώδια (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι) των πρώτων ημερών. Την ίδια ημέρα όμως, το πολύ θετικό εξάγωνο Αφροδίτης-Δία λειτουργεί υποστηρικτικά και φέρνει εύνοια, πιο ζεστές στιγμές, ευκαιρίες για όμορφες συναντήσεις και μια πιο γλυκιά διάθεση, ειδικά για ζώδια της γης (Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι) και του νερού (Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες) του 2ου δεκαημέρου.

Στις 14/04/2026, το εξάγωνο Ερμή-Ουρανού συνεχίζει τη θετική ενέργεια, φέρνοντας ξαφνικές αλλά ευχάριστες επικοινωνίες, απρόσμενα μηνύματα ή γνωριμίες που προκύπτουν χωρίς προγραμματισμό και αλλάζουν τη διάθεση.

Από τις 15/04/2026, με τον Ερμή να περνά στον Κριό, η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση και αυθόρμητη: μπορεί να σταλεί μήνυμα χωρίς πολλή σκέψη, να κανονιστεί ένα ραντεβού τελευταία στιγμή ή να ειπωθεί κάτι που ξεκαθαρίζει μια κατάσταση. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στη βιασύνη και στα λόγια που λέγονται πάνω στην ένταση, γιατί εύκολα μπορεί να προκύψουν παρεξηγήσεις ή να ειπωθούν πράγματα που θα πληγώσουν.

Στις 16/04/2026, το εξάγωνο Άρη-Πλούτωνα δίνει βάθος κι ένταση, ενισχύοντας το πάθος και τη σεξουαλικότητα, αλλά και τη δυνατότητα να εξελιχθεί μια κατάσταση και να γίνει πιο ουσιαστική.

Στις 17/04/2026, η σύνοδος Ερμή-Ποσειδώνα θολώνει ξανά το τοπίο στην επικοινωνία, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε παρεξηγήσεις, μισές αλήθειες ή υποσχέσεις που δεν έχουν βάση. Την ίδια ημέρα (17/04/2026), η Νέα Σελήνη στον Κριό σε σύνοδο με τον Χείρωνα φέρνει ένα νέο ξεκίνημα στα ερωτικά, αλλά μέσα από μια πιο ευάλωτη πλευρά, αγγίζοντας παλιό τραύμα, αλλά και ανοίγοντας ταυτόχρονα έναν δρόμο θεραπείας. Μπορεί να υπάρξει μια εξομολόγηση, μια επιστροφή σε ένα θέμα που είχε πληγώσει ή μια ευκαιρία να δείτε πιο καθαρά τι σας ενεργοποιεί μέσα στις σχέσεις.

Η εβδομάδα κλείνει με το εξάγωνο Ερμή-Πλούτωνα στις 18/04/2026, μια όψη που βοηθά τις συζητήσεις να γίνουν πιο βαθιές και ουσιαστικές, ώστε να ειπωθούν πράγματα που μέχρι τώρα έμεναν μέσα σας, ξεκαθαρίζοντας ποια σύνδεση έχει προοπτική και ποια όχι.

