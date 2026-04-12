Οι ευχές του πρωθυπουργού για το Πάσχα

Στα Χανιά βρίσκεται για τις ημέρες του Πάσχα με την οικογένειά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με φόντο μάλιστα τα βουνά των Χανίων και αγκαλιά με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, έστειλε τις ευχές του για τη σημερινή γιορτινή μέρα.

«Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά με υγεία!», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης από την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παραμείνει στα Χανιά και την Κυριακή του Πάσχα, περνώντας οικογενειακά τις γιορτινές ημέρες, ενώ η επιστροφή του στην Αθήνα προγραμματίζεται για τη Δευτέρα.

