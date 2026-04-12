Ένταση με τουρκικό αλιευτικό ανήμερα Πάσχα στη βραχονησίδα Ζουράφα

Τούρκος ψαράς κατήγγειλε «παρενόχληση» από σκάφος του ελληνικού Λιμενικού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.04.26 , 17:09 Ελένη Τσολάκη: Πέρασε το πρώτο Πάσχα με την κορούλα της
12.04.26 , 16:43 Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα
12.04.26 , 16:20 Εβδομάδα της Διακαινησίμου: Τι συμβολίζει - Τα έθιμα σε όλη την Ελλάδα
12.04.26 , 15:32 Ένταση με τουρκικό αλιευτικό ανήμερα Πάσχα στη βραχονησίδα Ζουράφα
12.04.26 , 15:24 Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
12.04.26 , 14:59 Κατερίνα Παπουτσάκη: Από Πάσχα... καλοκαίρι στο αγαπημένο της Αγκίστρι!
12.04.26 , 14:39 Τροχαίο Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου παιδιού
12.04.26 , 14:15 Ευχές Δένδια από το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο
12.04.26 , 14:02 Τατιάνα Στεφανίδου: Ανάσταση στην Πάρο με τον Νίκο Ευαγγελάτο
12.04.26 , 13:27 Κόρινθος: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από σαΐτα
12.04.26 , 13:20 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 13/4/2026 - 19/4/2025
12.04.26 , 13:04 Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων
12.04.26 , 12:58 Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ
12.04.26 , 12:48 Οι ευχές του πρωθυπουργού για το Πάσχα
12.04.26 , 12:28 Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε και τον πέταξε από γέφυρα σε ρεματιά
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε
Σίσσυ Χρηστίδου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τη βαφτιστήρα της, Έιντα
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Αναστασία Παντούση: Οι ευχές του Ιωάννη Παπαζήση για τα γενέθλιά της
Τροχαίο Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου παιδιού
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Ιωάννα Μαλέσκου: Πάσχα στην Πρέβεζα μαζί με την κορούλα της, Μαρίλια
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τούρκικο αλιευτικό προκάλεσε ένταση στη βραχονησίδα Ζουράφα ανήμερα Πάσχα.
  • Το πλήρωμα τουρκικού σκάφους κατέγραψε την παρέμβαση του Ελληνικού Λιμενικού.
  • Ο Τούρκος καπετάνιος ψάρευε παράνομα σε ελληνικά ύδατα και διαμαρτυρήθηκε για την παρέμβαση των Ελλήνων λιμενικών.
  • Το περιστατικό αποκλιμακώθηκε με την εμφάνιση σκάφους της τουρκικής ακτοφυλακής.
  • Η Ζουράφα έχει στρατηγική σημασία ως το βορειοανατολικότερο σημείο της Ελλάδας.

Ούτε το Πάσχα δε σεβάστηκαν οι Τούρκοι που συνέχισαν σήμερα τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά είχαμε ένταση δίπλα στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα, λίγα μόλις μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης

Η προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Star, Γιάννη Σωτηρόπουλο, βίντεο που τράβηξε το πλήρωμα τουρκικού αλιευτικού και αναρτήθηκε σε μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας δείχνει καρέ - καρέ τη δυναμική παρέμβαση ενός πλωτού σκάφους του Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

 

 

Απίστευτο ήταν το θράσος του Tούρκου καπετάνιου του αλιευτικού, ο οποίος ενώ πήγε να ψαρέψει παράνομα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δίπλα στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα, ζητούσε και τα ρέστα από το πλήρωμα του  περιπολικού του Ελληνικού Λιμενικού που υποτίθεται πως τον «παρενόχλησε».

Αγαθονήσι: Απόπειρα τουρκικής ακταιωρού να βουλιάξει ελληνικό αλιευτικό

Στην πραγματικότητα οι Έλληνες λιμενικοί έκαναν απλά το καθήκον τους, προστάτευσαν τα θαλάσσια σύνορά μας και δεν ενάχθηκαν καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη θαλάσσια περιοχή. 

Το περιστατικό φέρεται να αποκλιμακώθηκε, όταν στη  περιοχή εμφανίστηκε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά

Η Ζουράφα, αν και μικρή βραχονησίδα, με μήκος ακτογραμμής μόλις 32 μέτρα, έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, καθώς αποτελεί το βορειοανατολικότερο σημείο της πατρίδας μας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
 |
ΑΙΓΑΙΟ
 |
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
 |
ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ
 |
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top