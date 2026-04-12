Ένταση με τουρκικό αλιευτικό ανήμερα Πάσχα στη βραχονησίδα Ζουράφα

Ούτε το Πάσχα δε σεβάστηκαν οι Τούρκοι που συνέχισαν σήμερα τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο. Αυτή τη φορά είχαμε ένταση δίπλα στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα, λίγα μόλις μίλια ανατολικά της Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Star, Γιάννη Σωτηρόπουλο, βίντεο που τράβηξε το πλήρωμα τουρκικού αλιευτικού και αναρτήθηκε σε μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας δείχνει καρέ - καρέ τη δυναμική παρέμβαση ενός πλωτού σκάφους του Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πασχαλινό μήνυμα από το Ελληνικό Λιμενικό σε Τούρκο ψαρά στη Ζουράφα pic.twitter.com/4hNvsf5YPH — ΧΑΚ (@cirithungol21) April 12, 2026

Απίστευτο ήταν το θράσος του Tούρκου καπετάνιου του αλιευτικού, ο οποίος ενώ πήγε να ψαρέψει παράνομα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, δίπλα στην ελληνική βραχονησίδα Ζουράφα, ζητούσε και τα ρέστα από το πλήρωμα του περιπολικού του Ελληνικού Λιμενικού που υποτίθεται πως τον «παρενόχλησε».

Στην πραγματικότητα οι Έλληνες λιμενικοί έκαναν απλά το καθήκον τους, προστάτευσαν τα θαλάσσια σύνορά μας και δεν ενάχθηκαν καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στη θαλάσσια περιοχή.

Το περιστατικό φέρεται να αποκλιμακώθηκε, όταν στη περιοχή εμφανίστηκε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής.

Η Ζουράφα, αν και μικρή βραχονησίδα, με μήκος ακτογραμμής μόλις 32 μέτρα, έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία, καθώς αποτελεί το βορειοανατολικότερο σημείο της πατρίδας μας.