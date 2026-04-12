Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε και τον πέταξε από γέφυρα σε ρεματιά

Ένας 42χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία του 64χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες σε ρεματιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Η σορός του άτυχου άνδρα έφερε συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι που προήλθαν από θλων όργανο.

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο δράστης σκότωσε τον 64χρονο στο σπίτι του και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό και την πέταξε από γέφυρα στη ρεματιά που εντοπίστηκε από περαστικό.

Στη συνέχεια αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, η αστυνομία έφτασε γρήγορα στον 42χρονο δράστη, τον οποίο και συνέλαβε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 11-4-2026, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.