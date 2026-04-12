Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε και τον πέταξε από γέφυρα σε ρεματιά

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 64χρονου – Συνελήφθη ένας 42χρονος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.04.26 , 14:39 Τροχαίο Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ο πατέρας του 3χρονου παιδιού
12.04.26 , 14:15 Ευχές Δένδια από το επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο
12.04.26 , 14:02 Τατιάνα Στεφανίδου: Ανάσταση στην Πάρο με τον Νίκο Ευαγγελάτο
12.04.26 , 13:27 Κόρινθος: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από σαΐτα
12.04.26 , 13:20 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 13/4/2026 - 19/4/2025
12.04.26 , 13:04 Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι βάθους πέντε μέτρων
12.04.26 , 12:58 Akylas: Έκλεψε τις εντυπώσεις με την εμφάνισή του στο Άμστερνταμ
12.04.26 , 12:48 Οι ευχές του πρωθυπουργού για το Πάσχα
12.04.26 , 12:28 Θεσσαλονίκη: Τον σκότωσε και τον πέταξε από γέφυρα σε ρεματιά
12.04.26 , 12:09 Ελένη Φουρέιρα: Το super cute βίντεο που δημοσίευσε με τον γιο της, Έρμη
12.04.26 , 11:46 Πάσχα: Γέμισε σούβλες το κέντρο της Αθήνας
12.04.26 , 11:38 Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι στον Επιτάφιο της Μυκόνου
12.04.26 , 11:28 Πειραιάς: Πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο εν κινήσει
12.04.26 , 10:58 Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ – «Φρένο» στο έθιμο με τις μολότοφ
12.04.26 , 10:56 Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη και την αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Σίσσυ Χρηστίδου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τη βαφτιστήρα της, Έιντα
Αναστασία Παντούση: Οι ευχές του Ιωάννη Παπαζήση για τα γενέθλιά της
Ιωάννα Μαλέσκου: Πάσχα στην Πρέβεζα μαζί με την κορούλα της, Μαρίλια
Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη και την αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου
Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 42χρονος για τη δολοφονία 64χρονου στη Θεσσαλονίκη.
  • Η σορός του θύματος βρέθηκε σε ρεματιά με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι από θλών όργανο.
  • Η ανθρωποκτονία διαπράχθηκε στο σπίτι του θύματος και η σορός μεταφέρθηκε και πετάχτηκε από γέφυρα.
  • Η αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση μέσω μαρτυριών και εργαστηριακών εξετάσεων.
  • Δικογραφία σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο κατά του 42χρονου.

Ένας 42χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία του 64χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες σε ρεματιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Η σορός του άτυχου άνδρα έφερε συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι που προήλθαν από θλων όργανο. 

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά

Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο δράστης σκότωσε τον 64χρονο στο σπίτι του και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό και την πέταξε από γέφυρα στη ρεματιά που εντοπίστηκε από περαστικό. 

Στη συνέχεια αξιοποιώντας όλα τα στοιχεία και τις μαρτυρίες, η αστυνομία έφτασε γρήγορα στον 42χρονο δράστη, τον οποίο και συνέλαβε. 

περιπολικό

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 11-4-2026, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top