Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά

Ο άτυχος άνδρας φέρεται να ζούσε σε παράπηγμα στην περιοχή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.04.26 , 16:00 Κέρκυρα: Τραυματίστηκε γυναίκα από κανάτι που έπεσε στο κεφάλι της
11.04.26 , 15:56 Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
11.04.26 , 15:47 Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί σε τροχαίο
11.04.26 , 15:34 Σύρος: Οχιά δάγκωσε 13χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
11.04.26 , 15:23 Πάσχα 2026: Τι να φορέσω από την Ανάσταση μέχρι το γιορτινό τραπέζι
11.04.26 , 15:19 Eurovision 2026: Ξεκίνησε η κατασκευή της σκηνής στο Wiener Stadthalle
11.04.26 , 15:12 Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα σε ρεματιά
11.04.26 , 15:08 «Δεύτε, λάβετε φως»: Με κατάνυξη η τελετή αφής του Αγίου Φωτός
11.04.26 , 14:47 Ο Scooby Doo! Συναντά το Δειλό Σκυλί σε Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star
11.04.26 , 14:32 Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
11.04.26 , 14:17 Πού θα κάνουν Πάσχα οι πολιτικοί αρχηγοί;
11.04.26 , 13:58 Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
11.04.26 , 13:46 Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
11.04.26 , 13:43 Φρίκη στη Γαλλία: Κρατούσε κλεισμένο τον γιο του σε φορτηγό για ένα χρόνο
11.04.26 , 13:12 Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Παπαδημητρίου – Γεροντιδάκης: Το πρώτο δημόσιο φιλί στη Μύκονο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Καιρός: Με κρύο και βροχή η Ανάσταση – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες;
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Κύπρος: Κατέρρευσε μέρος πολυκατοικίας - Τέσσερις τραυματίες
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θρίλερ Στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε Πτώμα Σε Ρεματιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε πτώμα 64χρονου άνδρα σε ρεματιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.
  • Ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4).
  • Διέμενε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός.
  • Φέρει τραύμα στο κεφάλι, αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.
  • Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και έχει κληθεί ιατροδικαστής.

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 64χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε ρεματιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουτ thestival.gr, ο 64χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του γύρω στις 12:00 το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο άνδρας διέμενε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, φαίνεται πως ο 64χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, πώς προκλήθηκε και αν αυτό αποτέλεσε την αιτία θανάτου του.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top