Ελένη Φουρέιρα: Το super cute βίντεο που δημοσίευσε με τον γιο της, Έρμη

Η ζωή της Ελένης Φουρέιρα από την ημέρα που ήρθε στον κόσμο ο γιος της έχει αλλάξει προς το καλύτερο, με τον Ερμή να είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

Πριν από μερικές ώρες, η αγαπημένη ποπ σταρ μοιράστηκε με τους θαυμαστές και followers της ένα τρυφερό βίντεο από την καθημερινότητά της με τον μικρό της πρίγκιπα.

Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε ένα βίντεο με τον γιο της, το οποίον απέκτησε το 2023 και είναι καρπός του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία, να μαδάει μια μαργαρίτα, λέγοντας το κλασικό: «Μ’ αγαπάει, δε μ’ αγαπάει».

Θυμίζουμε ότι ο καρπός του έρωτα της Ελένης Φουρέιρα και του Αλμπέρτο Μποτία ήρθε στον κόσμο στις 7 Φεβρουαρίου του 2023. Η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί δημόσια τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς χρειάστηκε να μείνει στο κρεβάτι για αρκετούς μήνες, γεγονός που έκανε τον ερχομό του παιδιού ακόμα πιο συγκινητικό για το ζευγάρι.

Η βάπτιση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024 σε έναν εντυπωσιακό χώρο στην αθηναϊκή ριβιέρα.

Αν κι η Ελένη Φουρέιρα προστατεύει την ιδιωτικότητα του γιου της αποφεύγοντας να δείχνει το πρόσωπό του στα social media, συχνά ανεβάζει τρυφερές στιγμές μαζί του. Μάλιστα, τον παίρνει μαζί της σε ορισμένες πρόβες και περιοδείες.

Όπως έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι ο Ερμής είναι η απόλυτη προτεραιότητά της και ότι ο ερχομός του άλλαξε εντελώς την κοσμοθεωρία της.