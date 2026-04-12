Τατιάνα Στεφανίδου: Ανάσταση στην Πάρο με τον Νίκο Ευαγγελάτο

Στην πανέμορφη Πάρο επέλεξε να περάσει την Ανάσταση η Τατιάνα Στεφανίδου, απολαμβάνοντας την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του νησιού και τις μοναδικές πασχαλινές παραδόσεις του.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από τη βραδιά της Ανάστασης, δημοσιεύοντας βίντεο που αποτυπώνουν το κατανυκτικό κλίμα και τη συγκίνηση της στιγμής.

Η Τατιάνα Στεφανίδου, έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο βίωσαν το πνεύμα των ημερών μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πόλης, σε έναν τόπο που συνδυάζει ιδανικά την παράδοση με την ομορφιά του Αιγαίου.

Η Πάρος αποτελεί κάθε χρόνο έναν από τους πιο δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών που επιθυμούν να ζήσουν ένα αυθεντικό, παραδοσιακό Πάσχα. Από τις γραφικές εκκλησίες και τα σοκάκια των χωριών μέχρι τα εντυπωσιακά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας, το νησί γεμίζει ζωή και φως, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για ντόπιους και ταξιδιώτες.