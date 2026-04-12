Πειραιάς: Πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο εν κινήσει

Πανικός επικράτησε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, όταν δύο νεαρά άτομα που κινούνταν με πατίνι, πέταξαν κροτίδα εναντίον λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Κερατσίνι – Πειραιάς.
Στο λεωφορείο επέβαιναν αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, η οποία πραγματοποιούσε ελέγχους και περιπολίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.
Έδρασαν άμεσα και λίγο αργότερα εντόπισαν τα δύο άτομα, συλλαμβάνοντας το ένα από αυτά, έναν 15χρονο. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.
Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκαν και άλλες κροτίδες και βεγγαλικά.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες του λεωφορείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.