Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ – «Φρένο» στο έθιμο με τις μολότοφ

Με ισχυρή αστυνομική παρουσία πραγματοποιήθηκε φέτος η Ανάσταση στο Νέο Κόσμο, με την ΕΛ.ΑΣ. να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για να βάλει «φρένο» στο έθιμο με τη βροχή από μολότοφ και βαρελότα που έχει γίνει παράδοση στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
Από νωρίς το βράδυ του μεγάλου Σαββάτου, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν αναπτυχθεί στην οδό Λαγουμιτζή και στα γύρω στενά και πραγματοποιούσαν ελέγχους σε σακίδια και ύποπτα αντικείμενα.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών εντοπίστηκαν σακίδια με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς κι έγιναν επτά προσαγωγές, από τις οποίες οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Η βραδιά κύλησε ομαλά με περιορισμένη χρήση φωτοβολίδων και μικρών κροτίδων.
Το «έθιμο» με τις μολότοφ ξεκίνησε στον Νέο Κόσμο το 2011, όταν άγνωστοι δράστες άρχισαν να τις πετούν μαζί με κροτίδες και βεγγαλικά την ώρα της Ανάστασης στον Ιερό Ναό Αναλήψεως.