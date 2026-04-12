Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ – «Φρένο» στο έθιμο με τις μολότοφ

Τρεις συλλήψεις

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρή αστυνομική παρουσία κατά την Ανάσταση στο Νέο Κόσμο για την αποτροπή ρίψης μολότοφ.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε ελέγχους σε σακίδια και ύποπτα αντικείμενα, εντοπίζοντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.
  • Επτά προσαγωγές έγιναν, εκ των οποίων τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
  • Η βραδιά κύλησε ομαλά με περιορισμένη χρήση φωτοβολίδων και κροτίδων.
  • Το έθιμο με τις μολότοφ ξεκίνησε το 2011 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως.

Με ισχυρή αστυνομική παρουσία πραγματοποιήθηκε φέτος η Ανάσταση στο Νέο Κόσμο, με την ΕΛ.ΑΣ. να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για να βάλει «φρένο» στο έθιμο με τη βροχή από μολότοφ και βαρελότα που έχει γίνει παράδοση στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. 

 

@maryzochiou Χριστός Ανέστη με υγεία 🐣🕯️ #easter #athens #anastasi #neoskosmos #fy ♬ πρωτότυπος ήχος - Τζένη Κατσίγιαννη

 

Από νωρίς το βράδυ του μεγάλου Σαββάτου, αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν αναπτυχθεί στην οδό Λαγουμιτζή και στα γύρω στενά και πραγματοποιούσαν ελέγχους σε σακίδια και ύποπτα αντικείμενα. 

νέος κόσμος ανάσταση αστυνομική παρουσία 1

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών εντοπίστηκαν σακίδια με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς κι έγιναν επτά προσαγωγές, από τις οποίες οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. 

νέος κόσμος ανάσταση αστυνομική παρουσία 2

Η βραδιά κύλησε ομαλά με περιορισμένη χρήση φωτοβολίδων και μικρών κροτίδων.  

νέος κόσμος ανάσταση αστυνομική παρουσία 3

Το «έθιμο» με τις μολότοφ ξεκίνησε στον Νέο Κόσμο το 2011, όταν άγνωστοι δράστες άρχισαν να τις πετούν μαζί με κροτίδες και βεγγαλικά την ώρα της Ανάστασης στον Ιερό Ναό Αναλήψεως. 
 

