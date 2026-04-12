Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι στον Επιτάφιο της Μυκόνου

Όπως έχει γίνει γνωστό από αναρτήσεις της ηθοποιού στο Instagram, στη Μύκονο βρίσκονται για τις ημέρες του Πάσχα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Το ζευγάρι που αρχικά απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις, το τελευταίο διάστημα δείχνει αρκετά πιο χαλαρό απέναντι στα media. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, η Ντορέττα Παπαδημητρίου κι ο Γιώργος Γεροντιδάκης βρέθηκαν στο κέντρο του νησιού και στην περιφορά του επιταφίου.

Ο φακός του Μύκονος Live Tv απαθανάτισε το ζευγάρι στο νησί να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί.

Πρόσφατα η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε καλεσμένη στο κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο youtube απαντώντας για τις σχέσεις με τα παιδιά της και τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια.

Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…» είχε πει η Ντορέττα Παπαδημητρίου.