Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line

«Κλέβει» την παράσταση

12.04.26 , 12:09 Ελένη Φουρέιρα: Το super cute βίντεο που δημοσίευσε με τον γιο της, Έρμη
12.04.26 , 11:46 Πάσχα: Γέμισε σούβλες το κέντρο της Αθήνας
12.04.26 , 11:38 Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι στον Επιτάφιο της Μυκόνου
12.04.26 , 11:28 Πειραιάς: Πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο εν κινήσει
12.04.26 , 10:58 Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ – «Φρένο» στο έθιμο με τις μολότοφ
12.04.26 , 10:56 Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη και την αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου
12.04.26 , 10:39 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Έκαναν Ανάσταση στην Παναγιά της Τήνου
12.04.26 , 10:31 Χίος: Έκοψε την ανάσα ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο
12.04.26 , 09:37 Κυριακή του Πάσχα: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
12.04.26 , 09:22 «Ναυάγησαν» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Πακιστάν
12.04.26 , 09:10 H προσευχή μετά το Πάσχα - Ποια είναι και έως πότε λέγεται
12.04.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line
12.04.26 , 09:03 Κυριακή του Πάσχα: Τι γιορτάζουμε
12.04.26 , 08:53 Καιρός Πάσχα: Με ηλιοφάνεια και ζέστη το σούβλισμα του οβελία
12.04.26 , 08:24 «Χριστό Ανέστη»: Με λαμπρότητα ο εορτασμός της Ανάστασης
Συντάξεις Μαΐου: Είναι επίσημο – Ανακοινώθηκε πότε πληρώνονται
Τροχαίο Καβάλα: Στην αγκαλιά της μητέρας του ήταν το 3χρονο που σκοτώθηκε
Αναστασία Παντούση: Οι ευχές του Ιωάννη Παπαζήση για τα γενέθλιά της
Αθηνά Οικονομάκου: Ο προορισμός που επέλεξε με τον Τσερέλα για το Πάσχα!
Σίσσυ Χρηστίδου: Πάσχα στην Κέρκυρα με τη βαφτιστήρα της, Έιντα
Ποια είναι η εγγονή γνωστού πολιτικού που συνελήφθη για ναρκωτικά
Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
Ελένη Μενεγάκη - Μάκης Παντζόπουλος: Στο Κεφαλάρι με την κόρη τους Μαρίνα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κορούλα της και το μήνυμά της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line
Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το VW T-Cross σχηματίσαμε μια πολύ θετική άποψη. Ένα SUV το όποιο «έκλεβε» την παράσταση καθώς ήταν ένα καλοφτιαγμένο αυτοκίνητο, πολύ στιβαρό στον δρόμο και με mucho σχεδίαση . Η VW ανανέωσε δημοφιλές compact SUV της, αναβαθμίζοντας  την τεχνολογία, την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα σε όλη τη γκάμα του μοντέλου.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Πέρα από το Face lifting οι σημαντικές αναβαθμίσεις αφορούν κυρίως τα συστήματα IQ.Drive, υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία κάνοντας το T-Cross πιο έξυπνο από ποτέ. Πάμε να δοκιμάσουμε την έκδοση VW T-Cross 1,5 λίτρων η οποία αν και δεν διαθέτει κάποιο υβριδικό σύστημα εντυπωσιάζει εμ αυτό που βγάζει στον δρόμο.  

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Εξωτερικά  οι αισθητικές αλλαγές εντοπίζονται στο μπροστινό μέρος με νέα μάσκα και τους νέους μεγαλύτερους αεραγωγούς και τον ανασχεδιασμένο επίσης προφυλακτήρα 

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας IQ.LIGHT LED matrix, έχουν νέα φωτιστική υπογραφή και ενώνονται μεταξύ τους με μια φωτιζόμενη λωρίδα

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Και τα πίσω ανανεωμένα φωτιστικά σώματα υιοθετούν το σχέδιο X-wing, δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα φωτεινή υπογραφή καθώς και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια φωτεινή λωρίδα. Σε τελική ανάλυση οι σχεδιαστές έδωσαν εκείνα τα στοιχεία που κάνουν το Τ-Cross να πλησιάζει την σχεδιαστική ταυτότητα μεγαλύτερων νεοφερμένων SUV της μάρκας.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Μάλιστα η έκδοση της δοκιμής μας  R-Line More διαθέτει σπορτίβικα στοιχεία όπως είναι οι 18άρες όμορφες ζάντες αλουμινίου «Misano» με ελαστικά 215/45,  διακοσμητικά με νικέλιο ικαι διακριτικά λογότυπα R που προσδιορίζουν την έκδοση. ΟΙ προστατευτικές ποδιές περιμετρικά ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου.Οι σχεδιαστικές αλλαγές έχουν αυξήσει το μήκος του αυτοκινήτου κατά 21 χιλιοστά.φτάνοντας πλέον στα 4,127 μέτρα. 

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Όπως είπαμε στην αρχή το VW-T-Cross έχει γίνει πιο έξυπνο κάτι που φαίνεται στις αλλαγές οι οποίες είναι πιο ευδιάκριτες στο εσωτερικό κυρίως στον ψηφιακό τομέα. Η ποιότητα κατασκευής περιλαμβάνει μαλακά πλαστικά στο πάνω μέρος του ταμπλό με άψογη συναρμογή και black διακοσμητικά που ανεβάζουν τα επίπεδα πολυτέλειας. Υπάρχουν ακόμη και νέες ταπετσαρίες στο εσωτερικό.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line

Η αναβάθμιση στον ψηφιακό τομέα εντοπίζεται στην ύπαρξη ψηφιακού πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών Digital Cockpit Pro με παραμετροποιήσεις και πληροφόρηση για τον υπολογιστή ταξιδιού και επιλογή βασικών συστημάτων ασφαλείας. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει νέα οθόνη αφής 8 ιντσών μέσω της οποίας ελέγχεις τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού΄.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line

Υπάρχει κάμερα οπισθοππορείας ενμώ ης συνδεσιμότητα είναι πλήρης με Android Auto και Apple Car Play.ενώ παρέχονται streaming υπηρεσίες. Στην κονσόλα υπάρχει θέση επαγωγικής φόρτισης. Επιπλεόν υπάρχουν διαθέσιμες 4 θύρες USB-C μπροστά και πίσω ε ισχύ έως 45 W. Το  interface του αυτόματου κλιματισμού ελέγχεται με επιφάνεια αφής.  

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Το ανανεωμένο T-Cross διαθέτει πλέον πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση, Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης, Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία  Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών.  

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Μέσω μπουτόν που βρίσκεται στο το κάτω μέρος του ταμπλό μπορείς να επιλέξεις τα 4 προγράμματα οδήγησης Eco, Normal, Sport και  (Individual με το τελευταίο να σου δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσεις ξεχωριστά την απόκριση γκαζιού το σύστημα διεύθυνσης  το Adaptive Cruise Control και τον κλιματισμό. 

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Όσον αφορά τους χώρους επιβατών αυτοί χαρακτηρίζονται άνετοι για την κατηγορία και οφείλεται και στο  μεταξόνιο που  είναι στα 2.551 χλστ. Χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 140 χλστ. ο χώρος αποσκευών ,είναι διαμορφώσιμος ξεκινώντας από τα 385 και φτάνοντας στα  455 λίτρα, ανάλογα με τη θέση του συρόμενου πίσω καθίσματος Με την  αναδίπλωση των πίσω διαιρούμενων  καθισμάτων (60:40) « εκτοξεύεται» στα 1.281 λίτρα.   

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Ξεκινάμε πατώντας το μπουτόν λειτουργίας του κινητήρα το οποίο έχει τοποθετηθεί μπροστά από τον επιλογέα κίνησης. Πίσω από το τιμόνι βρίσκονται και τα μικρότερα paddles για τις χειροκίνητες αλλαγές του επτατάχυτου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Στην «καρδιά» του VW T-Cross της δοκιμής μας υπήρχε ο εξελιγμένος 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας TSI evo2 1,5 λίτρων ο οποίος αποδίδει 150 ίππους /5.000-6.000 και 250 Nm μέγιστης ροπής μεταξύ 1.500 και 3.500 σ.α.λ.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Στην πράξη παρά την έλλειψη κάποιου ήπιου υβριδικού συστήματος το μοτέρ έχει δύναμη από χαμηλά και σε όλη την κλίμακα των στροφών και έχει γραμμική λειτουργία μέχρι τις υψηλές στροφές . Το  Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων συνεργάζεται αρμονικά με το μοτέρ ενώ αν θελήσεις μεγαλύτερη συμμετοχή στην οδήγηση μπορείς να κάνεις τις αλλαγές χειροκίνητα από τα paddles ή κάνοντας δεξιά τον μοχλό ταχυτήτων ανεβοκατεβάζοντας τις σχέσεις.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Οι επιδόσεις στην επιλογή Sport  είναι ικανοποιητικές με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 8,4” με την μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 200 χλμ./ώρα. Η έλλειψη ενός ήπιου υβριδικού συστήματος επιδρά αρνητικά στην μέση κατανάλωση η οποία έφτασε στα 8 λίτρα100 χλμ.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Ενώ στην επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης και με την απενεργοποίηση των δυο κυλίνδρων σε συνθήκες χαμηλού φορτίου καταφέραμε να πιάσουμε την χαμηλότερη μέση κατανάλωση στα 5,5 λίτρα/100χλμ. Εκπομπές CO2: 135 γρμ./χλμ.   

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Ένα από τα δυνατά σημεία του VW T-Cross είναι και η οδική συμπεριφορά του. Το flat bottom δερμάτινο τιμόνι διακοσμημένο με το λογότυπο R στο κάτω μέρος με κύκλο στροφής στα 10,6 μέτρα προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση . Στην πόλη, η ευκολία οδήγησης είναι εμφανής, με καλή περιφερειακή ορατότητα, κύκλο στροφής μόλις 10,7 μέτρα .

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Το αυτοκίνητο μοιάζει λες και είναι κατασκευασμένο από ένα κομμάτι και αυτό οφείλεται στο άκαμπτο πλαίσιο. Στιβαρό και παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 184 χλστ. οι κλίσεις στις στροφές είναι μειωμένες. ενώ όταν εμφανιστεί υποστροφή αυτή διορθώνεται εύκολα.

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Όλα αυτά οφείλονται στην σφιχτή ρύθμιση των αναρτήσεων οι οποίες δεν ακούγονται στις απότομες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Βγήκαμε και εκτός δρόμου εκεί όπου το άκαμπτο πλαίσιο, η σφιχτή ρύθμιση των αναρτήσεων και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 184 χλστ. μας έδωσε την ευκαιρία να περάσουμε με άνεση πάνω από χωματόδρομους με ταχύτητα και χωρίς φόβο «τραυματισμών» στο κάτω μέρος .Τα δισκόφρενα και στους δυο άξονες προσφέρουν άμεση πέδηση ακολουθώντας την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.  

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Σε τελική ανάλυση μετά το τέλος της δοκιμής μπορούμε να πούμε ότι το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG έχει σπορ και νεανικό χαρακτήρα, Είναι ένα σκληροτράχηλο SUV όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στον τρόπο που συμπεριφέρεται σε χωματόδρομους. Με προσόντα όπως είναι η ποιότητα κατασκευής, ο πλουσιότερος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας , η ποιότητα κύλισης που παραπέμπει σε μεγαλύτερα  αυτοκίνητα,

Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας που δεν θέλει ένα θηριώδες όχημα της κατηγορίας αλλά ένα αυτοκίνητο που να είναι ευέλικτο μέσα στην πόλη. Είχαμε μάλιστα την τύχη να δοκιμάσουμε την έκδοση R-Line Mo με τον κορυφαίο εξοπλισμό η οποία κοστίζει 31580 ευρώ. Οι τιμές πάντως ξεκινούν από 29980 ευρώ και η εγγύηση είναι τετραετής. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 

