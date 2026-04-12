Δοκιμάζουμε το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG R-Line  

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το VW T-Cross σχηματίσαμε μια πολύ θετική άποψη. Ένα SUV το όποιο «έκλεβε» την παράσταση καθώς ήταν ένα καλοφτιαγμένο αυτοκίνητο, πολύ στιβαρό στον δρόμο και με mucho σχεδίαση . Η VW ανανέωσε δημοφιλές compact SUV της, αναβαθμίζοντας την τεχνολογία, την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα σε όλη τη γκάμα του μοντέλου.

Πέρα από το Face lifting οι σημαντικές αναβαθμίσεις αφορούν κυρίως τα συστήματα IQ.Drive, υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία κάνοντας το T-Cross πιο έξυπνο από ποτέ. Πάμε να δοκιμάσουμε την έκδοση VW T-Cross 1,5 λίτρων η οποία αν και δεν διαθέτει κάποιο υβριδικό σύστημα εντυπωσιάζει εμ αυτό που βγάζει στον δρόμο.

Εξωτερικά οι αισθητικές αλλαγές εντοπίζονται στο μπροστινό μέρος με νέα μάσκα και τους νέους μεγαλύτερους αεραγωγούς και τον ανασχεδιασμένο επίσης προφυλακτήρα

Τα νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας IQ.LIGHT LED matrix, έχουν νέα φωτιστική υπογραφή και ενώνονται μεταξύ τους με μια φωτιζόμενη λωρίδα

Και τα πίσω ανανεωμένα φωτιστικά σώματα υιοθετούν το σχέδιο X-wing, δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα φωτεινή υπογραφή καθώς και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια φωτεινή λωρίδα. Σε τελική ανάλυση οι σχεδιαστές έδωσαν εκείνα τα στοιχεία που κάνουν το Τ-Cross να πλησιάζει την σχεδιαστική ταυτότητα μεγαλύτερων νεοφερμένων SUV της μάρκας.

Μάλιστα η έκδοση της δοκιμής μας R-Line More διαθέτει σπορτίβικα στοιχεία όπως είναι οι 18άρες όμορφες ζάντες αλουμινίου «Misano» με ελαστικά 215/45, διακοσμητικά με νικέλιο ικαι διακριτικά λογότυπα R που προσδιορίζουν την έκδοση. ΟΙ προστατευτικές ποδιές περιμετρικά ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου.Οι σχεδιαστικές αλλαγές έχουν αυξήσει το μήκος του αυτοκινήτου κατά 21 χιλιοστά.φτάνοντας πλέον στα 4,127 μέτρα.

Όπως είπαμε στην αρχή το VW-T-Cross έχει γίνει πιο έξυπνο κάτι που φαίνεται στις αλλαγές οι οποίες είναι πιο ευδιάκριτες στο εσωτερικό κυρίως στον ψηφιακό τομέα. Η ποιότητα κατασκευής περιλαμβάνει μαλακά πλαστικά στο πάνω μέρος του ταμπλό με άψογη συναρμογή και black διακοσμητικά που ανεβάζουν τα επίπεδα πολυτέλειας. Υπάρχουν ακόμη και νέες ταπετσαρίες στο εσωτερικό.

Η αναβάθμιση στον ψηφιακό τομέα εντοπίζεται στην ύπαρξη ψηφιακού πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών Digital Cockpit Pro με παραμετροποιήσεις και πληροφόρηση για τον υπολογιστή ταξιδιού και επιλογή βασικών συστημάτων ασφαλείας. Στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει νέα οθόνη αφής 8 ιντσών μέσω της οποίας ελέγχεις τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού΄.

Υπάρχει κάμερα οπισθοππορείας ενμώ ης συνδεσιμότητα είναι πλήρης με Android Auto και Apple Car Play.ενώ παρέχονται streaming υπηρεσίες. Στην κονσόλα υπάρχει θέση επαγωγικής φόρτισης. Επιπλεόν υπάρχουν διαθέσιμες 4 θύρες USB-C μπροστά και πίσω ε ισχύ έως 45 W. Το interface του αυτόματου κλιματισμού ελέγχεται με επιφάνεια αφής.

Το ανανεωμένο T-Cross διαθέτει πλέον πλήρη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, τοποθετώντας το στην κορυφή της κατηγορίας του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση, Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης, Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών.

Μέσω μπουτόν που βρίσκεται στο το κάτω μέρος του ταμπλό μπορείς να επιλέξεις τα 4 προγράμματα οδήγησης Eco, Normal, Sport και (Individual με το τελευταίο να σου δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσεις ξεχωριστά την απόκριση γκαζιού το σύστημα διεύθυνσης το Adaptive Cruise Control και τον κλιματισμό.

Όσον αφορά τους χώρους επιβατών αυτοί χαρακτηρίζονται άνετοι για την κατηγορία και οφείλεται και στο μεταξόνιο που είναι στα 2.551 χλστ. Χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα κατά 140 χλστ. ο χώρος αποσκευών ,είναι διαμορφώσιμος ξεκινώντας από τα 385 και φτάνοντας στα 455 λίτρα, ανάλογα με τη θέση του συρόμενου πίσω καθίσματος Με την αναδίπλωση των πίσω διαιρούμενων καθισμάτων (60:40) « εκτοξεύεται» στα 1.281 λίτρα.

Ξεκινάμε πατώντας το μπουτόν λειτουργίας του κινητήρα το οποίο έχει τοποθετηθεί μπροστά από τον επιλογέα κίνησης. Πίσω από το τιμόνι βρίσκονται και τα μικρότερα paddles για τις χειροκίνητες αλλαγές του επτατάχυτου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Στην «καρδιά» του VW T-Cross της δοκιμής μας υπήρχε ο εξελιγμένος 4κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας TSI evo2 1,5 λίτρων ο οποίος αποδίδει 150 ίππους /5.000-6.000 και 250 Nm μέγιστης ροπής μεταξύ 1.500 και 3.500 σ.α.λ.

Στην πράξη παρά την έλλειψη κάποιου ήπιου υβριδικού συστήματος το μοτέρ έχει δύναμη από χαμηλά και σε όλη την κλίμακα των στροφών και έχει γραμμική λειτουργία μέχρι τις υψηλές στροφές . Το Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων συνεργάζεται αρμονικά με το μοτέρ ενώ αν θελήσεις μεγαλύτερη συμμετοχή στην οδήγηση μπορείς να κάνεις τις αλλαγές χειροκίνητα από τα paddles ή κάνοντας δεξιά τον μοχλό ταχυτήτων ανεβοκατεβάζοντας τις σχέσεις.

Οι επιδόσεις στην επιλογή Sport είναι ικανοποιητικές με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 8,4” με την μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 200 χλμ./ώρα. Η έλλειψη ενός ήπιου υβριδικού συστήματος επιδρά αρνητικά στην μέση κατανάλωση η οποία έφτασε στα 8 λίτρα100 χλμ.

Ενώ στην επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης και με την απενεργοποίηση των δυο κυλίνδρων σε συνθήκες χαμηλού φορτίου καταφέραμε να πιάσουμε την χαμηλότερη μέση κατανάλωση στα 5,5 λίτρα/100χλμ. Εκπομπές CO2: 135 γρμ./χλμ.

Ένα από τα δυνατά σημεία του VW T-Cross είναι και η οδική συμπεριφορά του. Το flat bottom δερμάτινο τιμόνι διακοσμημένο με το λογότυπο R στο κάτω μέρος με κύκλο στροφής στα 10,6 μέτρα προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση . Στην πόλη, η ευκολία οδήγησης είναι εμφανής, με καλή περιφερειακή ορατότητα, κύκλο στροφής μόλις 10,7 μέτρα .

Το αυτοκίνητο μοιάζει λες και είναι κατασκευασμένο από ένα κομμάτι και αυτό οφείλεται στο άκαμπτο πλαίσιο. Στιβαρό και παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 184 χλστ. οι κλίσεις στις στροφές είναι μειωμένες. ενώ όταν εμφανιστεί υποστροφή αυτή διορθώνεται εύκολα.

Όλα αυτά οφείλονται στην σφιχτή ρύθμιση των αναρτήσεων οι οποίες δεν ακούγονται στις απότομες ανωμαλίες του οδοστρώματος. Βγήκαμε και εκτός δρόμου εκεί όπου το άκαμπτο πλαίσιο, η σφιχτή ρύθμιση των αναρτήσεων και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 184 χλστ. μας έδωσε την ευκαιρία να περάσουμε με άνεση πάνω από χωματόδρομους με ταχύτητα και χωρίς φόβο «τραυματισμών» στο κάτω μέρος .Τα δισκόφρενα και στους δυο άξονες προσφέρουν άμεση πέδηση ακολουθώντας την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Σε τελική ανάλυση μετά το τέλος της δοκιμής μπορούμε να πούμε ότι το νέο VW T-Cross 1,5 TSI 150 PS DSG έχει σπορ και νεανικό χαρακτήρα, Είναι ένα σκληροτράχηλο SUV όχι μόνο στην εμφάνιση αλλά και στον τρόπο που συμπεριφέρεται σε χωματόδρομους. Με προσόντα όπως είναι η ποιότητα κατασκευής, ο πλουσιότερος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας , η ποιότητα κύλισης που παραπέμπει σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα,

Καλύπτει τις ανάγκες της οικογένειας που δεν θέλει ένα θηριώδες όχημα της κατηγορίας αλλά ένα αυτοκίνητο που να είναι ευέλικτο μέσα στην πόλη. Είχαμε μάλιστα την τύχη να δοκιμάσουμε την έκδοση R-Line Mo με τον κορυφαίο εξοπλισμό η οποία κοστίζει 31580 ευρώ. Οι τιμές πάντως ξεκινούν από 29980 ευρώ και η εγγύηση είναι τετραετής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ