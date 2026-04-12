Ελένη Μενεγάκη: Πάσχα στη Σεβίλλη και την αγκαλιά του Μάκη Παντζόπουλου

Την Ισπανία επέλεξαν για να γιορτάσουν το φετινό Πάσχα η Ελένη Μενεγάκη κι ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος.

Το αγαπημένο ζευγάρι ταξίδεψε στη Σεβίλλη, στα νότια της Ιβηρικής χερσονήσου, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται μία τρυφερή φωτογραφία στην αγκαλιά του καλού της, στέλνοντας τις ευχές της για την Ανάσταση.

«Μαζεύοντας στιγμές σε μέρη που μοιάζουν σαν ζωγραφιά. Καλό Πάσχα με φως στις ψυχές μας κι αγάπη», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Όπως ήταν λογικό, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα σχόλια κι οι ευχές από τους followers της έπεσαν βροχή. Μάλιστα, αρκετοί γνωστοί Έλληνες της έστειλαν δημόσια τις ευχές τους, ανάμεσά του η κουμπάρα της Νατάσα Θεοδωρίδου, η Ράνια Θρασκιά κι η Κέλλυ Κελεκίδου.

Η επιλογή της Σεβίλλης δεν ήταν τυχαία. Η πόλη της Ανδαλουσίας φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, τα ζεστά της χρώματα και τη ρομαντική ενέργεια που αποπνέει. Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή, εξερευνώντας τα γραφικά σοκάκια κι αφήνοντας για λίγο πίσω της την ελληνική καθημερινότητα.