Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος

«Έφυγε» έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο

10.04.26 , 21:32 Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
STAR.GR
Media
Πέθανε Σε Ηλικία 56 Ετών Ο Δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος σε ηλικία 56 ετών από οξύ καρδιακό επεισόδιο.
  • Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τον ΠΣΑΤ και την ΕΣΗΕΑ, χαρακτηρίζοντας την απώλεια ξαφνική.
  • Είχε μακρά πορεία στα ΜΜΕ, εργαζόμενος σε εφημερίδες και τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και στην ιστοσελίδα zougla.gr.
  • Τιμήθηκε πρόσφατα για το βιβλίο του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά» και είχε υποβάλει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  • Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Πένθος για τον χώρο της δημοσιογραφίας καθώς πέθανε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή (10/04/2026) ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος, σε ηλικία 56 ετών.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΣΑΤ «έφυγε» έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Ο Νίκος Παπαδάκος είχε πίσω του μια μακρά και πολυδιάστατη πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, με παρουσία τόσο στον γραπτό όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ εργάστηκε και στην τηλεόραση, κυρίως στο αθλητικό ρεπορτάζ.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, η ΕΣΗΕΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια ξαφνική απώλεια.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΠΣΑΤ, επισημαίνοντας ότι ο δημοσιογράφος πέθανε έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη δημοσιογραφική του διαδρομή, καθώς και στη συμμετοχή του στα κοινά του Συνδέσμου.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:

«Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοινώνει την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Ο συνάδελφος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στη δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic», ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr».

Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου.

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

