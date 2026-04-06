Γιώργος Πρίντεζης: Η ηλικία, το ύψος, το μπάσκετ, ο γάμος & οι κόρες του

Γιώργος Πρίντεζης για το χάλκινο στο Eurobasket: «Μια επιτυχία που την είχε μεγάλη ανάγκη η Εθνική ομάδα»

Ένας πολύ αγαπητός αθλητής, ο οποίος έχει γράψει λαμπρή πορεία στον χώρο της καλαθοσφαίρισης και έχει αφήσει το «αποτύπωμά» του στον αθλητισμό, είναι ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο 41χρονος σήμερα πρώην πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού, ήταν ο μακροβιότερος μπασκεμπολίστας που πέρασε από τους Ερυθρόλευκους, συμμετέχοντας συνολικά σε 20 σεζόν.

Γνωρίζοντας τον Γιώργο Πρίντεζη - Το βιογραφικό του

Ο Γιώργος Πρίντεζης, γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1985 στην Αθήνα

Είναι 41 χρόνων, έχει ύψος 2,06 μέτρα, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων, ενώ ο λογαριασμός του στο Instagram είναι @pripripri15

Η απώλεια του πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή του 2016, σε ηλικία των 63 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο, του στοίχισε πολύ

Ο Γιώργος Πρίντεζης αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό για περισσότερα από 15 χρόνια συνολικά, αποτελώντας έναν από τους πιο πιστούς παίκτες στην ιστορία της ομάδας

Υπήρξε, επίσης, βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας για πάνω από μια δεκαετία, με μεγαλύτερη επιτυχία το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2009

Με το εθνόσημο ανδρών έχει αγωνιστεί σε 127 αγώνες με συνολικά 1.127 πόντους, ενώ με τους νέους σε 29 αγώνες με συνολικά 212 πόντους

Διετέλεσε αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 χρόνια, από το 2020 έως το 2022

Ο Γιώργος Πρίντεζης ολοκλήρωσε την ένδοξη καριέρα του το καλοκαίρι του 2022, σηκώνοντας το πρωτάθλημα Ελλάδας ως αρχηγός. Ο νυν αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, μίλησε με μοναδικά λόγια για τον τέως αρχηγό των «ερυθρόλευκων»: «Ο Γιώργος για εμένα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μου. Είναι αληθινός, με αληθινά αισθήματα, με μια καρδιά τόσο μεγάλη που αν τον αφήσεις μόνο του, δεν θα αντέξει τον εαυτό του. Θέλει ανθρώπους για να μοιράζεται, φτάνει να καλύψει το Καραϊσκάκη και το ΣΕΦ μαζί. Δεν θα άλλαζα τίποτα στον χαρακτήρα του. Σε αγαπώ, σε λατρεύω, σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει. Σε ευχαριστώ».

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, η ομάδα του Ολυμπιακού αποδάφισε να αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο «15» προς τιμήν του Γιώργου Πρίντεζη

Στις 25 Ιανουαρίου του 2026, το κλειστό γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου, μετονομάστηκε επίσημα σε «Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου – Γιώργος Πρίντεζης». Στο συγκεκριμένο γήπεδο έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ ο σπουδαίος μπασκεμπολίστας

Είναι παντρεμένος με τη Στέλλα Κωστοπούλου και είναι πατέρας δύο υπέροχων κοριτσιών, της Ζοζεφίνας και της Αριάδνης

Για το εάν θα ακολουθούσε την προπονητική, είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέτευξή του, αποκαλύπτοντας ότι: «Αρχίζει να περνάει σιγά-σιγά από το μυαλό μου. Όμως ο αθλητής μετά από 22 χρόνια επαγγελματικής καριέρας θεωρώ σωστό ότι πρέπει να αποστασιοποιηθεί λίγο και να επαναφέρει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να φύγει εντελώς ο παίκτης από μέσα σου και να δεις ποιο θα είναι το επόμενο σου βήμα ούτως ώστε αν πατήσει το κουμπί και γυρίσεις να πεις ότι το κάνεις με το ίδιο κίνητρο, τον ίδιο ζήλο, δουλειά και όρεξη για να πετύχεις».

Ο Γιώρος Πρίντεζης, με τη σύζυγο και την κόρη του / Φωτογραφία: NDP

Τέλος, στην ίδια συνέντευξή του πριν από κάποιο διάστημα που παραχώρησε ο Γιώργος Πρίντεζης, είχε αναφερθεί και για το πώς είναι η ζωή του ως... συνταξιούχος από το μπάσκετ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπουν πλέον πολλά πράγματα από την ενεργό δράση. Έκλεισε ο κύκλος, καλό είναι να ξέρεις πότε σταματάς. Δεν μπορούσα να παίξω άλλο και για ψυχολογικούς λόγους αλλά σιγά - σιγά άρχισαν να βγαίνουν και προβλήματα. Το καλό είναι όποτε το καταλαβαίνεις να σταματάς και να μην κουράζεις και τους γύρω σου».

