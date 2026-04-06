MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει

Το MG HS PHEV+ αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid απόδοση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης για τον σύγχρονο οδηγό.Με μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις και έμφαση στην ευρυχωρία, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας άνεση σε κάθε διαδρομή, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία.

Και ένα ακόμη μεγάλο προσόν έχει την εγγύηση που προσφέρει ο όμιλος Συγγελίδη που ανέπτυξε σε χρόνο ρεκόρ το δίκτυο της μάρκας MG στην Ελλάδα .

Προηγμένη τεχνολογία PHEV+ νέας γενιάς

Στην plug-in hybrid έκδοση, το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm ροπής, ενώ ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 142 ίππους με θερμική απόδοση 43%, συμβάλλοντας σε υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικές επιδόσεις.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h πραγματοποιείται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 kWh (338V), επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 km, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 km.

Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 0,54 l/100 km (CO₂: 46 g/km), καθιστώντας το MG HS PHEV+ μία ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση. Το αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα, σε συνδυασμό με τις 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το MG HS PHEV+ διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

⦁ MG Pilot (συστήματα υποβοήθησης οδηγού)

⦁ LED προβολείς & φώτα ημέρας

⦁ 12.3’’ ψηφιακός πίνακας οργάνων & 12.3’’ οθόνη αφής

⦁ Δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας

⦁ Apple CarPlay & Android Auto

⦁ Πίσω αισθητήρες & κάμερα

⦁ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού

⦁ iSmart με δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου

⦁ Vehicle-to-Load (V2L)

Στην έκδοση Luxury, ο εξοπλισμός ενισχύεται περαιτέρω με:

⦁ Κάμερα 360° και εμπρός αισθητήρες

⦁ Θερμαινόμενα καθίσματα

⦁ Διζωνικό κλιματισμό

⦁ Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών (hands-free)

⦁ Ασύρματη φόρτιση κινητού

⦁ Ηχοσύστημα 8 ηχείων

Άνεση και πρακτικότητα

Με μήκος 4.655 mm, μεταξόνιο 2.765 mm και μεγάλους εσωτερικούς χώρους, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαία άνεση στην κατηγορία.Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης και ταξιδιού.Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην οδηγική ευχαρίστηση και την άνεση, ενώ η εκτεταμένη μελέτη ηχομόνωσης εξασφαλίζει ένα ήσυχο και ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Ποιότητα και αξιοπιστία

Το MG HS PHEV+ έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της MG για μακροχρόνια σιγουριά.

Με λίγα λόγια MG HS PHEV+

⦁ Plug-in Hybrid+ τεχνολογία με ισχύ 272 ίππους

⦁ Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 103 km

⦁ Συνδυαστική αυτονομία έως 1.065 km

⦁ Επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 sec

⦁ Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας

⦁ Εγγύηση 7 ετών / 150.000 km

⦁ Τιμή από €32.900!

Η τιμή εκκίνησης του MG HS PHEV+ διαμορφώνεται από €32.900, καθιστώντας το μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και άμεση διαθεσιμότητα.

