MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει

Με προηγμένη υβρδική τεχνολογία και τιμή που δεν «παίζεται»

06.04.26 , 14:56 Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα
06.04.26 , 14:45 Ελένη Χατζίδου: «Είχα έναν πρώην που έβαζε βαζελίνη στα φρύδια»
06.04.26 , 14:37 Βελμάρ Stock Center: 3 τυχεροί κερδίζουν 250 ευρώ σε καύσιμα
06.04.26 , 14:28 MasterChef: «Θα δείτε την κατάταξή σας με βάση τα στατιστικά σας»
06.04.26 , 14:27 Ελένη Βουλγαράκη: «Όποιος έχει μια σχέση καλή και σοβαρή βλέπει μελλοντικά»
06.04.26 , 14:09 Τι σημαίνει το «ασυμβίβαστο» Υπουργού – Βουλευτή
06.04.26 , 13:35 Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
06.04.26 , 12:59 Ιωάννα Τούνη: Τι συνέβη με τον κατηγορούμενο πριν τη σύλληψή της
06.04.26 , 12:59 Έλενα Χαραλαμπούδη: Αποκαλύπτει το μέλλον της σειράς «Τότε και Τώρα»
06.04.26 , 12:43 Φτιάξτε αφράτο και μυρωδάτο Πασχαλινό τσουρέκι
06.04.26 , 12:30 Βίσση- Πολίτη: Ήταν 30 χρόνια φίλες- Γιατί έκαναν unfollow η μία την άλλη
06.04.26 , 12:00 MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει
06.04.26 , 11:59 Ξαφνική αποχώρηση από το MasterChef - «Τι λες; Τι είπες τώρα;»
06.04.26 , 11:58 Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
06.04.26 , 11:49 Χίος: Στο νοσοκομείο 4 άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Ετοίμαζαν βεγγαλικά
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
Περισσότερα

MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το MG HS PHEV+ αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid απόδοση, προηγμένη τεχνολογία και υψηλό επίπεδο άνεσης για τον σύγχρονο οδηγό.Με μεγάλες εξωτερικές διαστάσεις και έμφαση στην ευρυχωρία, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας άνεση σε κάθε διαδρομή, ενώ η προσεγμένη ηχομόνωση και η ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση ενισχύουν την οδηγική εμπειρία.

Και ένα ακόμη μεγάλο προσόν έχει την εγγύηση που προσφέρει ο όμιλος Συγγελίδη που ανέπτυξε σε χρόνο ρεκόρ το δίκτυο της μάρκας MG στην Ελλάδα .   

Προηγμένη τεχνολογία PHEV+ νέας γενιάς

Στην plug-in hybrid έκδοση, το MG HS PHEV+ εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύστημα που συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 272 ίππων και 350 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 ίππους και 340 Nm ροπής, ενώ ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 142 ίππους με θερμική απόδοση 43%, συμβάλλοντας σε υψηλή αποδοτικότητα και δυναμικές επιδόσεις.

Η επιτάχυνση 0-100 km/h πραγματοποιείται σε μόλις 6,8 δευτερόλεπτα, προσφέροντας επιδόσεις που ξεχωρίζουν στην κατηγορία.Το σύστημα διαθέτει μπαταρία 21,4 kWh (338V), επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως 103 km, ενώ η συνδυαστική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 1.065 km.

Παράλληλα, η κατανάλωση διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, από 0,54 l/100 km (CO₂: 46 g/km), καθιστώντας το MG HS PHEV+ μία ιδιαίτερα αποδοτική πρόταση. Το αυτόματο κιβώτιο 2 σχέσεων για τον θερμικό κινητήρα, σε συνδυασμό με τις 8 υβριδικές λειτουργίες και τα 3 προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal, Sport), εξασφαλίζουν βέλτιστη λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Το MG HS PHEV+ διαθέτει πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive, προσφέροντας υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ασφάλειας και συνδεσιμότητας.
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
⦁    MG Pilot (συστήματα υποβοήθησης οδηγού)
⦁    LED προβολείς & φώτα ημέρας
⦁    12.3’’ ψηφιακός πίνακας οργάνων & 12.3’’ οθόνη αφής
⦁    Δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας
⦁    Apple CarPlay & Android Auto
⦁    Πίσω αισθητήρες & κάμερα
⦁    Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού
⦁    iSmart με δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου 
⦁    Vehicle-to-Load (V2L)

Στην έκδοση Luxury, ο εξοπλισμός ενισχύεται περαιτέρω με:
⦁    Κάμερα 360° και εμπρός αισθητήρες
⦁    Θερμαινόμενα καθίσματα
⦁    Διζωνικό κλιματισμό
⦁    Ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών (hands-free)
⦁    Ασύρματη φόρτιση κινητού
⦁    Ηχοσύστημα 8 ηχείων

Άνεση και πρακτικότητα

Με μήκος 4.655 mm, μεταξόνιο 2.765 mm και μεγάλους εσωτερικούς χώρους, το MG HS PHEV+ προσφέρει κορυφαία άνεση στην κατηγορία.Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθημερινής χρήσης και ταξιδιού.Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην οδηγική ευχαρίστηση και την άνεση, ενώ η εκτεταμένη μελέτη ηχομόνωσης εξασφαλίζει ένα ήσυχο και ποιοτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.
Ποιότητα και αξιοπιστία

Το MG HS PHEV+ έχει υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε απαιτητικές συνθήκες, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας. Η προσεγμένη ποιότητα κατασκευής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 km, επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της MG για μακροχρόνια σιγουριά.

Με λίγα λόγια  MG HS PHEV+

⦁    Plug-in Hybrid+ τεχνολογία με ισχύ 272 ίππους
⦁    Αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 103 km
⦁    Συνδυαστική αυτονομία έως 1.065 km
⦁    Επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 sec
⦁    Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας
⦁    Εγγύηση 7 ετών / 150.000 km
⦁    Τιμή από €32.900!

Η καλύτερη πρόταση στην κατηγορία D-SUV!

Η τιμή εκκίνησης του MG HS PHEV+ διαμορφώνεται από €32.900, καθιστώντας το μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην κατηγορία των D-SUV, συνδυάζοντας κορυφαία plug-in hybrid τεχνολογία, υψηλό επίπεδο εξοπλισμού και άμεση διαθεσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο Δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ένα test drive ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mgmotor.gr.

