Γιώργος Πρίντεζης: «Ό,τι και να πω για τις σκανδαλιές μου, θα αδικήσω άλλη»

Ένας μπασκετμπολίστας που έχει γράψει τεράστια ιστορία, αγαπητός από όλους, έχει αφήσει ένα πολύ ωραίο αποτύπωμα στον αθλητισμό και συνεχίζει στον χώρο του μπάσκετ, κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα.

Ο λόγος για τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος έκανε μια χαλαρή συζήτηση γεμάτη προσωπικές ιστορίες, παιδικές σκανδαλιές και lifestyle στιγμές στο TractioN.

Αρχικά, έκανε μια μικρή προθέρμανση με την Ινώ Στεφανή που αναρωτήθηκε «πού είναι τα λουκούμια;» και ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Γιώργος Πρίντεζης: Ήθελα να φέρω φρέσκα και δεν πήγα πρόσφατα στη Σύρο, οπότε...

Ινώ Στεφανή: Δεν πετάχτηκες μέχρι τη Σύρο;

Ινώ Στεφανή: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν έφερε λουκούμια από τη Σύρο. Ήρθε καλεσμένος στο TractioN, ο Γιώργος Πρίντεζης!

Στη συνέχεια του ζήτησε να της πει μία σκανδαλιά που έκανε μικρός και έχει αφήσει ιστορία.

«Νομίζω ότι, ό,τι και να σου πω για τις σκανδαλιές που έκανα μικρός, θα αδικήσω κάποια άλλη», παραδέχτηκε ο Γιώργος με χαμόγελο. «Είχα σοβαρό θέμα μικρός, αλήθεια. Τότε δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ορολογίες όπως ΔΕΠΥ που υπάρχουν σήμερα για τα παιδιά».

Οι δυσκολίες λόγω…ύψους!

Ο ίδιος μοιράστηκε με ειλικρίνεια μικρές συνήθειες της καθημερινότητάς του που μπορεί να τον δυσκολεύουν λόγω ύψους: «Κρεβάτι που τα πόδια περισσεύουν, αυτό είναι το μόνο που θέλω», είπε γελώντας.

«Δε με ενδιαφέρει το ξενοδοχείο ή η πολυτέλεια, αρκεί να είναι άνετο. Αν έχουν κάγκελα στα κρεβάτια, προσπαθείς να παίξεις κάτι σαν sudoku για να χωρέσουν τα πόδια!», πρόσθεσε.

Lifestyle και μπασκετικές αναμνήσεις

Ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε και για μπασκετικές εμπειρίες: «Σε κρίσιμα λεπτά, οι clutch παίκτες παίρνουν τις σωστές αποφάσεις», ενώ όταν ρωτήθηκε ποιοι celebrities θα ήθελε σε ένα 3-on-3, απάντησε με μια δόση νοσταλγίας για τους Chicago Bulls της δεκαετίας του ’90.

«Με μπασκετικούς θα έλεγα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εποχή '90, Chicago Bulls, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, θα πήγαινα σε κάτι πιο...Δε θα ήθελα να παίξω με κάποιον, μόνο και μόνο επειδή είναι celebrity και να είναι άμπαλος, δηλαδή...», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μπάσκετ και καλοκαίρι στη Σύρο

Ακόμα κι εκτός γηπέδων, η αγάπη του για το μπάσκετ παραμένει .«Κάνουμε το τουρνουά το Stoiximan AegeanBall Festival, εκεί κάθε καλοκαίρι, στην πλατεία της Ερμούπολης, είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί πέρα, είναι ένα τοπίο το οποίο γράφει, ό,τι και να κάνεις, γράφει πάρα πολύ όμορφα, οπότε πλαισιώνεται από την πλατεία... δεν ξέρω αν θυμάσαι παλαιότερα που είχε κάνει και η Ρούλα το "Μπράβο" εκεί πέρα, πόσο ωραία φαινόταν η πλατεία. Το κάνουμε και... ειδικά με το 3 on 3, μας τιμάνε κάθε χρόνο πάρα πολλοί παίκτες. Έρχονται, και ξέρεις και για την επαρχία, είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί πολλά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να... να φύγουν, να έρθουν στην Αθήνα, να δουν παίκτες από κοντά, οπότε είναι για αυτούς ένα διήμερο πάρα πολύ όμορφο. Πολλές φορές, λέει, άμα θες να δεις την αλήθεια, κοιτάς το βλέμμα και το χαμόγελο των παιδιών, οπότε εκεί πέρα, το εισπράττεις».

Μέσα από το τουρνουά, παιδιά από όλη την Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά επαγγελματίες παίκτες, κάτι που ο Γιώργος Πρίντεζης θεωρεί πολύ σημαντικό για την εξέλιξή τους και τη χαρά τους.

TractioN: Το parking challenge του Γιώργου Πρίντεζη!

