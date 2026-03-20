Γιώργος Πρίντεζης: Νέος Βrand Αmbassador της Zeekr στην Ελλάδα

Ποιος είναι ο συμβολισμός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Αυτοκινητο
Γιώργος Πρίντεζης: Νέος Βrand Αmbassador της Zeekr στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Brand Ambassador της Zeekr στην Ελλάδα.Ο Γιώργος Πρίντεζης αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ήθος και σπουδαίες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαχρονική του παρουσία, η αφοσίωση στην ομάδα και η ικανότητά του να πρωταγωνιστεί στα κρίσιμα σημεία τον έχουν καταστήσει σύμβολο αξιοπιστίας και έμπνευσης.

Οι αξίες που τον συνοδεύουν – αυθεντικότητα, επιμονή, δυναμισμός και συνεχής αναζήτηση της εξέλιξης – αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη φιλοσοφία της Zeekr. Ως μια μάρκα που φέρνει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στο παρόν, η Zeekr επενδύει στην καινοτομία, την τεχνολογία αιχμής και τη δημιουργία μιας νέας, βιώσιμης εμπειρίας οδήγησης.

Ο Θανάσης Κονιστής, Γενικός Διευθυντής GEO Mobility Hellas - Zeekr τόνισε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Γιώργος Πρίντεζης θα είναι ο Ambassador της μάρκας μας στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένας αθλητής που ξεχώρισε όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά για την εργατικότητα, την επιμονή και το ήθος του. Κάποιος που σε κάθε μεγάλη στιγμή έδειξε τι σημαίνει χαρακτήρας, ηγεσία και ομαδικότητα. Εμπνέει εμπιστοσύνη, αυθεντικότητα και πάθος, αξίες που για εμάς στη Zeekr είναι πολύ σημαντικές. Η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί μια ισχυρή ένωση αξιών και προοπτικών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της διαρκούς εξέλιξης. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Zeekr να συνεργάζεται με έναν αθλητή που ενσαρκώνει με συνέπεια τα χαρακτηριστικά που πρεσβεύει η μάρκα.»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Πρίντεζης δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία με τη Zeekr. Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισα τη φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το μέλλον της μετακίνησης. Πρόκειται για μια μάρκα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει με ξεκάθαρη κατεύθυνση και ταυτότητα. Μου αρέσει πολύ και μου ταιριάζει απόλυτα η φιλοσοφία της. Το ότι δεν στέκεται μόνο στο κομμάτι του εντυπωσιασμού, αλλά έχει ουσία, εξέλιξη και ξεκάθαρη ταυτότητα. Αυτή η προσέγγιση είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί πιστεύω ότι η πραγματική αξία χτίζεται με συνέπεια και διάρκεια. Νιώθω ότι αυτό ταυτίζεται με τον δικό μου τρόπο σκέψης και την πορεία μου μέχρι σήμερα. Είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της προσπάθειας και ανυπομονώ για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί.»

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEO MOBILITY HELLAS
 |
ZEEKR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
 |
ΒRAND ΑMBASSADOR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top