Χίος: Στο νοσοκομείο 4 άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Ετοίμαζαν βεγγαλικά

Ενδέχεται να χρειαστεί η διακομιδή τους σε εξειδικευμένο νοσοκομείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.04.26 , 14:56 Λακωνία: Το δράμα πίσω από τη γυναίκα που περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα
06.04.26 , 14:45 Ελένη Χατζίδου: «Είχα έναν πρώην που έβαζε βαζελίνη στα φρύδια»
06.04.26 , 14:37 Βελμάρ Stock Center: 3 τυχεροί κερδίζουν 250 ευρώ σε καύσιμα
06.04.26 , 14:28 MasterChef: «Θα δείτε την κατάταξή σας με βάση τα στατιστικά σας»
06.04.26 , 14:27 Ελένη Βουλγαράκη: «Όποιος έχει μια σχέση καλή και σοβαρή βλέπει μελλοντικά»
06.04.26 , 14:09 Τι σημαίνει το «ασυμβίβαστο» Υπουργού – Βουλευτή
06.04.26 , 13:35 Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
06.04.26 , 12:59 Ιωάννα Τούνη: Τι συνέβη με τον κατηγορούμενο πριν τη σύλληψή της
06.04.26 , 12:59 Έλενα Χαραλαμπούδη: Αποκαλύπτει το μέλλον της σειράς «Τότε και Τώρα»
06.04.26 , 12:43 Φτιάξτε αφράτο και μυρωδάτο Πασχαλινό τσουρέκι
06.04.26 , 12:30 Βίσση- Πολίτη: Ήταν 30 χρόνια φίλες- Γιατί έκαναν unfollow η μία την άλλη
06.04.26 , 12:00 MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει
06.04.26 , 11:59 Ξαφνική αποχώρηση από το MasterChef - «Τι λες; Τι είπες τώρα;»
06.04.26 , 11:58 Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
06.04.26 , 11:49 Χίος: Στο νοσοκομείο 4 άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Ετοίμαζαν βεγγαλικά
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Πέθανε ο γιος της Θεανώς Φωτίου
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης του
Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Χίος: Τραυματισμοί από κατασκευή βεγγαλικών- Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα οι τραυματίες/ βίντεο ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χίου με σοβαρά εγκαύματα κατά την προετοιμασία βεγγαλικών για τον ρουκετοπόλεμο.
  • Οι εγκαυματίες φέρουν εγκαύματα δευτέρου βαθμού και άνω, με πιθανή ανάγκη διακομιδής σε εξειδικευμένο νοσοκομείο.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, καταγγέλλει το επικίνδυνο έθιμο και ζητά να σταματήσει η επικίνδυνη πρακτική.
  • Ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο είναι γνωστό πασχαλινό έθιμο που προσελκύει επισκέπτες, αλλά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.
  • Το έθιμο χρονολογείται από την εποχή της Τουρκοκρατίας και έχει προκαλέσει επανειλημμένα τραυματισμούς.

Στο νοσοκομείο Χίου διακομίσθηκαν τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, με σοβαρά εγκαύματα, το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου 2026. Ετοίμαζαν τα βεγγαλικά για τον «ρουκετοπόλεμο» στις δύο εκκλησίες του χωριού Βροντάδος.

Οι δύο άνδρες φέρουν εγκαύματα σε όλο το σώμα, ένα αγόρι στο χέρι και το κορίτσι από τη μέση και κάτω. Τα εγκαύματα είναι δευτέρου βαθμού και άνω.

Χίος: Eξώδικο από τους κατοίκους του Βροντάδου για τον ρουκετοπόλεμο

Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί η διακομιδή τους σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.

Αυτοσχέδιες ρουκέτες στον Βροντάδου της Χίου, το βράδυ της Ανάστασης του 2025/ ΙΝΤΙΜΕ Αναγνώστου Κων/νο

Αυτοσχέδιες ρουκέτες στον Βροντάδου της Χίου, το βράδυ της Ανάστασης του 2025/ ΙΝΤΙΜΕ Αναγνώστου Κων/νος

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ξεσπά σε ανακοίνωσή του, σχετικά με το επικίνδυνο έθιμο.

«Επιτέλους πότε θα σταματήσει αυτό το βάρβαρο έθιμο να παίζουν κανονικό πόλεμο με κροτίδες και οι γονείς, συγγενείς και αστυνομικές αρχές να καμαρώνουν για το θέαμα και να μην παρεμβαίνουν να το σταματήσουν; Το Πάσχα είναι για να χαιρόμαστε με τους δικούς μας ανθρώπους και όχι να το περάσουμε στο νοσοκομείο με σοβαρούς τραυματισμούς δικών μας ανθρώπων. Το βλέπουμε κάθε χρόνο με δεκάδες νέα παιδιά να νοσηλεύονται με ακρωτηριασμένα μέλη του σώματος, με σοβαρά εγκαύματα και αντί να βάζουμε μυαλό κάθε χρόνο και χειρότερα.
Στο χωριό Βροντάδος της  Χίου ετοιμάζονται για πόλεμο, τον οποίο όλοι γνωρίζουν και κανείς δε σταματάει», επισημαίνει.

Ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο της Χίου είναι από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα στη χώρα μας και προσελκύει αρκετούς επισκέπτες. Γίνεται μεταξύ δύο ενοριών, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, οι οποίες βρίσκονται σε αντικρινά υψώματα, το βράδυ της Ανάστασης. 

Ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδου της Χίου, το βράδυ της Ανάστασης του 2025/ ΙΝΤΙΜΕ Αναγνώστου Κων/νο

Ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδου της Χίου, το βράδυ της Ανάστασης του 2025/ ΙΝΤΙΜΕ Αναγνώστου Κων/νος

Οι συμμετέχοντες ρίχνουν χιλιάδες αυτοσχέδιες ρουκέτες, με σκοπό να πετύχουν το καμπαναριό της απέναντι ενορίας. Το θέαμα από τις ρουκέτες γίνεται φαντασμαγορικό από την άποψη ότι γίνεται η νύχτα μέρα, αλλά συνάμα είναι και επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες. Πριν κάποια χρόνια, κάτοικοι είχαν αιτηθεί να μεταφερθεί το έθιμο σε μη κατοικημένο περιοχή. Το έθιμο χρονομολογείται από την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΣ
 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 |
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ
 |
ΡΟΥΚΕΤΟΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
 |
ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top