Ξαφνική αποχώρηση από το MasterChef - «Τι λες; Τι είπες τώρα;»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 45 - Ξεκινά εβδομάδα θρίλερ

06.04.26 , 12:00 MG HS PHEV+ : Τα έχει όλα και συμφέρει
06.04.26 , 11:59 Ξαφνική αποχώρηση από το MasterChef - «Τι λες; Τι είπες τώρα;»
06.04.26 , 11:58 Koυτσουμπής: Το τραγούδι που αφιέρωσε στην Κατερίνα Καινούργιου
06.04.26 , 11:44 Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
06.04.26 , 11:35 Γιώργος Πρίντεζης: Η ηλικία, το ύψος, το μπάσκετ, ο γάμος & οι κόρες του
06.04.26 , 11:21 Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο
06.04.26 , 11:10 Κρατερός Κατσούλης: «Δε θέλω να ξέρω τι λένε και δε με ενδιαφέρει»
06.04.26 , 11:10 Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές»
06.04.26 , 11:00 Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι
06.04.26 , 10:45 Δύσκολες ώρες για τη Λίνα Σακκά: «Ήσουν σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου»
06.04.26 , 10:26 Γρίφος ο καιρός το Πάσχα: Βροχές δίνουν τα πρώτα στοιχεία
06.04.26 , 10:23 Οι ευχές της Ελένης και του Ετεοκλή στη νέα μαμά, Κατερίνα Καινούργιου
06.04.26 , 10:22 Μεσσαροπούλου για Τούνη: «Βγήκε το Σάββατο με το baby doll»
06.04.26 , 10:00 Πάππα: «Παρακαλούσα τον Θεό να βοηθήσει την εγγονή μου»
06.04.26 , 09:51 Άρης Μακρής: Η επιστροφή του YFSF, το νέο τραγούδι και η Άννα Μαρία Βέλλη
Πάολα – Φώτης Ζογλοπίτης: Μαζί ξανά για τα 23α γενέθλια της κόρης τους
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Πήγα και την είδα. Ήταν με την πεθερά της»
Μεγάλη Εβδομάδα με πληρωμές: Ποιοι πάνε ταμείο
Άση Μπήλιου: Η Σελήνη στον Σκορπιό τα αλλάζει όλα!
Δεν κρύβει τη χαρά του ο Κουτσουμπής: Η φωτογραφία από το μαιευτήριο
Μαρούσι: 27χρονη έπεσε δύο φορές από τον 4ο όροφο - Συνελήφθη ο σύζυγός της
Μαιευτήρας Καινούργιου: «Ήρθε για εξέταση και γέννησε την.. Κουτσου-μπέμπα»
Πασχαλινό μανικιούρ 2026 για τα πιο cool ανοιξιάτικα νύχια
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Μητσοτάκης: «Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή μετά τις εκλογές»
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει την έναρξη εβδομάδας θρίλερ στο MasterChef.
  • Οι τρεις τελευταίοι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε δοκιμασία αποχώρησης.
  • Ένας παίκτης θα αποχωρήσει στο τέλος της ημέρας.
  • Οι διαγωνιζόμενοι εκφράζουν ανησυχία και αμφισβητούν τη δικαιοσύνη της διαδικασίας.
  • Ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Γιώργος Αχλαδιώτης εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την αποχώρηση.

Οι δύο μπριγάδες μπαίνουν στην κουζίνα του MasterChef ανυποψίαστοι για όσα πρόκειται να συμβούν. 

MasterChef Γιώργος: Ποιοι δεν ήταν ο εαυτός τους μέσα στον διαγωνισμό;

«Βγάλτε όλοι τις λευκές ποδιές. Κανείς δεν είναι ασφαλής. Ξεκινάει η εβδομάδα θρίλερ», ανακοινώνει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εισπράττοντας βλέμματα αμηχανίας. 

Ο Σωτήρης Κοντιζάς βάζει στη συνέχεια το κερασάκι στην τούρτα, γνωστοποιώντας πως η πρώτη μέρα της εβδομάδας θρίλερ θα κλείσει με μία αποχώρηση. «Αυτοί που βρίσκονται στις τρεις τελευταίες θέσεις της κατάταξης θα οδηγηθούν αμέσως τώρα σε δοκιμασία αποχώρησης. Και ο ένας θα αποχωρήσει», αποκαλύπτει.

MasterChef: Το κλάμα του αρχηγού Πάνου για τη σημερινή αποχώρηση

Στη συνέχεια του αποκλειστικού αποσπάσματος, που εξασφάλισε η εκπομπή Breakfast@Star, βλέπουμε τους διαγωνιζόμενους να βρίσκονται σε απόγνωση. «Τι λες; Τι είπες τώρα;», αναρωτιούνται.

MasterChef: Τα παράπονα του Γιώργου Αχλαδιώτη στη σημερινή δοκιμασία

Τα κριτήρια συμμετοχής στην αποψινή δοκιμασία αποχώρησης προκαλούν προβληματισμό και αντιδράσεις: «Δεν έχω πάρα πολλές νίκες. Πω πω, λέω, Παναγία μου!», σχολιάζει ο Γιώργος Δημητριάδης.

«Δεν το θεωρώ δίκαιο. Αν είναι να μαγειρεύω κι εγώ με πιο αδύναμους παίκτες και να παίρνω νίκες κι εγώ», αναφέρει με τη σειρά του ο συνονόματός του και πρώην αρχηγός της μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

