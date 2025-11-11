Ελένη Φιλίνη: «Έχασα δουλειές επειδή αντιστάθηκα σε παρενοχλήσεις»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός σε νέα της συνέντευξη

11.11.25 , 18:34 Ελένη Φιλίνη: «Έχασα δουλειές επειδή αντιστάθηκα σε παρενοχλήσεις»
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Φιλίνη ήταν καλεσμένη της εκπομπής Στούντιο 4 το μεσημέρι της Τρίτης, όπου ανάμεσα σε άλλα, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί παρενοχλήσεις στον χώρο του μόντελινγκ και της υποκριτικής.

Ελένη Φιλίνη: «Έχασα δουλειές επειδή αντιστάθηκα σε παρενοχλήσεις»

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή τη δεκαετία του '80, δήλωσε αρχικά: «Μου φόρεσαν την ταμπέλα της πολύ ωραίας γυναίκας από μόνοι τους. Τη δεκαετία του ’80, αν ήσουν ένα νόστιμο αγόρι ή κορίτσι, έπρεπε να αποδείξεις ότι έχεις και το ταλέντο και το μυαλό, ότι δεν είσαι… ελέφαντας. Το να λένε μόνο “να ένα ωραίο κορίτσι” θα ήταν αρκετό, αν ασχολιόμουν μόνο με το μόντελινγκ. Εγώ όμως το μόντελινγκ το έκανα μόνο για το χαρτζιλίκι». 

Ελένη Φιλίνη: «Όλοι κρίνουν, αλλά δε θέλουν να κρίνονται»

«Τότε με ενοχλούσε πάρα πολύ να με λένε όμορφη και να μου δίνουν μόνο τέτοιους ρόλους. Δεν το χάρηκα, αισθανόμουν άσχημα. Τώρα που το σκέφτομαι λέω: τι χαζή που ήμουν», πρόσθεσε.

Ελένη Φιλίνη: «Έχασα δουλειές επειδή αντιστάθηκα σε παρενοχλήσεις»

«Ήταν μία περίεργη εποχή. Μου έτυχαν και κάποιες παρενοχλήσεις στο μόντελινγκ. Μου έτυχαν και δύο από σκηνοθέτες, που δεν έγιναν φυσικά μετά οι ταινίες τους, και από έναν ηθοποιό που δεν είναι στη ζωή. Έχασα τις δουλειές. Αντέδρασα αγριεμένα», αποκάλυψε αμέσως μετά η Ελένη Φιλίνη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση των παρουσιαστών.

«Μπορεί να είμαι το μόνο sex symbol που ποτέ δεν έκανε γυμνή φωτογράφιση»

«Εγώ θέλω να μεγαλώνω όμορφα, το να μεγαλώνεις είναι ευλογία. Μακάρι να είμαστε εδώ και σε 30 και σε 40 χρόνια. Αυτό που μου λένε πολλές φορές και με πιάνουν τα γέλια είναι “καλά, εσύ δεν θα γεράσεις;”. Και τι να κάνω, βρε παιδιά; Μεγαλώνω. Δεν είμαι το κοριτσάκι που ήμουν πριν χρόνια. Η ρυτίδα είναι πολλές φορές αυτό που έχεις ζήσει. Φροντίζω τον εαυτό μου, δεν έχω κάνει κραιπάλες», ανέφερε σε άλλο σημείο η Ελένη Φιλίνη.

ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΝΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
