Μαρκουλάκης για Παπακαλιάτη: «Δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Υπήρχε ευγενής άμιλλα»

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη διαδρομή του από τη σειρά Λόγω Τιμής της δεκαετίας του '90 μέχρι τον Δικαστή αλλά και τη σχέση του σήμερα με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Φέτος, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης είναι τηλεοπτικά και Γιατρός και Δικαστής!

«Είχα να κάνω τηλεόραση δεκαπέντε χρόνια. Κάνοντας θέατρο άρχισα να σκηνοθετώ. Ζούσα πολύ καλά έτσι και δημιουργικά και οικονομικά. Η επιθυμία μου αλλάζει. Εκεί που είμαι εδώ, ξαφνικά θέλω να πάω κάπου αλλού. Αν μου έλεγες “σταματάμε”, θα σου έλεγα: είμαι πολύ ευχαριστημένος, απλώς δεν θα σταματούσα. Θα έφτιαχνα κάτι άλλο», τόνισε αρχικά.

Για τη σχέση του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης λέει: «Είμαστε πολύ φίλοι. Τον αγαπώ πολύ. Τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ. Αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί. Δε νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες για τον άτυπο ανταγωνισμό, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο. Αυτή η ευγενής άμιλλα όμως υπήρχε.

Σε αυτήν είχε στηρίξει και όλη τη γραφή των δύο αδερφών. Έγραψε τους ρόλους πάνω μας και γι’ αυτό λειτούργησε τόσο καλά. Το 2000 ήταν το Να με προσέχεις με τον Χριστόφορο. Μετά το Έτσι Ξαφνικά, το Η Ζωή που δεν λεζησα. Ύστερα ήταν ο Γιούγκερμαν. Αμέσως μετά μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή, που όμως δεν πήγε. Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Καλούμε τον κόσμο να δει τη δουλειά μας. Άλλες φορές τη βλέπει, άλλες όχι. Το γιατί, το αναλύεις μονάχα εκ των υστέρων».

Η φιλία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και του Χριστόφορου Παπακαλιάτη μετράει πολλά χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Οι θεατές θαυμάζουν τις δεξιότητες των ηθοποιών. Αυτό που μας συνδέει όμως μέσα στα χρόνια είναι κάτι που κουβαλούν οι ίδιοι σαν προσωπικότητες. Το κουβαλάμε κι εμείς ερήμην. Δεν υπήρξε ούτε παράσταση, ούτε ταινία, ούτε σειρά, ούτε εκπομπή που να έλεγα ότι δεν θα το έκανα αυτό. Μέχρι τις «Άγριες Μέλισσες» πολλοί ηθοποιοί φοβόντουσαν την τηλεόραση. Δεν θα έλεγα ποτέ σε κάποιον που δεν κάνει τηλεόραση ότι το παίζει κάπως. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του είναι οικείο, όχι απαραίτητα αυτό που του είναι εύκολο. Ο καλύτερος τρόπος να περάσει κανείς τη ζωή του στη δουλειά του είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον αληθινό του εαυτό», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης